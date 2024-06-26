巴黎奧運｜菲比斯指處理中國泳手事件失效　轟國際反禁藥組織執行規則不一

美國的前泳手，13面奧運金牌得主的菲比斯（Michael Phelps）在周二（25日）出席美國國會的聽證會，就有關國際反禁藥組織（WADA）處理中國泳手被指藥檢呈陽性的處理問題。菲比斯批評WADA在執行處理禁藥規則不一致，引起清白的運動員困惑以及對未來比賽公平性的憂慮。

有關的聽證會，是要求美國的司法部及國際奧委會（IOC）調查WADA及中國反禁藥組織在處理陽性個案的手法。菲比斯在聽證會上，與另一位泳手的艾莉臣舒密特（Allison Schmitt）形容，他們需要付出很長的時間去證明他們是在公平競技，然而這他們指這些規則沒有得到公平執行，他特別指出了俄羅斯及中國，允許運動員避過禁藥的檢測。菲比斯認為：「我們要他們（WADA）承擔責任，他們是應該將自己放在分離的小島上。」