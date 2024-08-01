巴黎奧運｜藥檢疑雲下中國泳隊100自破世績奪金 潘展樂雪恥︰外國對手看不起我們

巴黎奧運游泳項目男子100米自由泳決賽，國家隊代表潘展樂游出46秒40，刷新自己保持的世界紀錄，奪得國家隊今屆首面游泳項目金牌，這面亦是國家隊歷來首面男子100米自由泳項目的金牌。潘展樂在準決賽總成績排名第1晉級，決賽首50米已帶出，游出的時間是46秒40，比自己今年二月在多哈創下的世界紀錄快了0.4秒。澳洲泳手查馬斯及羅馬尼亞選手普波維治，分別奪得銀牌及銅牌。

他賽後表示對成績感驚訝，形容是對中國游泳隊和中國游泳歷史的一大步，對於被外國記者問及中國游泳隊藥檢風波，他指去年共接受29次檢查，單在今年5月至7月，亦有21次，沒有一次檢測出陽性。他又指，沒有對頻繁藥檢感到生氣，認為是在規則以內進行的檢測，對他亦沒有大影響。不過他承認確實有影響到休息，因為7月30日比賽結束進行反興奮劑檢查和放鬆，直到凌晨兩點半才回到宿舍，「睡了一整天，下午醒過來感覺狀態也沒有前兩次比賽好，說真的。」

澳洲銀牌對手︰相信潘憑實力奪金

潘展樂接受媒體採訪時又說了「一雪前恥，今天終於把他們所有人都拿下了」，他解釋在第一天4×100自由式接力，自己跟查馬斯打招呼曾被無視，包括美國選手阿萊克西亦一樣，之後中國隊練習，教練在池邊指導，有外國選手故意跳水下池濺起水花，淋濕中國教練，潘展樂解釋這些行為都是「看不起我們的樣子！」

雖然潘展樂提出指控，不過查馬斯在賽事完結以及頒獎禮都有向潘展樂握手祝賀，這位澳洲選手賽後說相信潘展樂是憑實力奪金：「我盡自己所能爭勝，亦相信所有人都誠實地展現體育精神，潘展樂值得拿到金牌。」