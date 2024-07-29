香港「劍神」的張家朗，在男子花劍個人賽連續兩場，以快速得分下，連續擊敗加拿大的顧宏濤及中國的莫梓維晉級八強。在八強張家朗未能再次快勝，並在最後落後13:14下，反勝法國的尼科治（Enzo Lefort）15:14晉級四強。
上屆金牌得主的張家朗，在巴黎走上衞冕之路。張家朗在首兩場都輕鬆地快速擊敗中國的莫梓維及加拿大的顧宏濤，八強面對法國的尼科治（Enzo Lefort）。法國劍手在首節表現不俗，先取2分領先。面對實力較強的尼科治，張家朗首節落後3:5。不過休息過後，張家朗第2節即連取3分反先。張家朗之後取回優勢逐漸拉開分差，一度領先11:8。但尼科治抵住壓力下，又再次反過張家朗，在完第2節比賽尼科治領先14:13。在第3節張家朗連取2分，以15:14再反勝晉級四強。
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16強挫中國莫梓維
在早前的16強面對來自中國的莫梓維，張家朗表現輕鬆，一開始已先取3分。張家朗之後一度大幅將分數拉開7:2，不過莫梓維之後連取4分下，將比數一度追至6:8，之後莫梓維受傷要接受治療。首節張家朗稍為領先。
第2節的比賽，張家朗再取4分領先，莫梓維之後雖然都有試圖追近，不過最後張家朗也僅用了不夠2節，以15:10擊敗莫梓維晉身八強。
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首戰不消3分鐘晉級
在之前的次圈賽事，張家朗開賽1分15秒已經取得7分，將比數領先7:0。顧宏濤縱使之後連取2分，不過之後張家朗繼續發揮出色，結果在2分37秒就以15:5的比數擊敗對手晉級。
張家朗四強凌晨1:50進行
張家朗四強比賽凌晨1時50分進行，對手是日本的飯村一輝。港隊教練Gregory Koenig在賽後接受訪問，表示今場向張家朗表示要專注每一分的比賽，並且指不能輕敵。他又說上屆冠軍已是過去，因此要張家朗專注在目前的比賽。
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巴黎奧運 張家朗賽程
- 7月30日01:50AM 男子花劍個人賽四強＊
- 7月30日03:05AM 男子花劍個人賽銅牌賽＊
- 7月30日03:55AM 男子花劍個人賽金牌賽＊
- ＊（假如晉級）