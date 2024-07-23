連番失落於東京奧運參賽資格及杭州亞運獎牌，未有磨滅貝俊龍 (Nicholas Halliday) 之奧運夢，2023年成功在奧運亞大區資格賽奪冠，取得一席男子ILCA7帆船賽「入場券」。他希望今次在巴黎能發揮水平，證明自己有實力挑戰亞洲一哥席位。
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14歲便開始為這條漫長奧運路準備
自小跟隨帆手媽媽揚帆出海的貝俊龍，自言14歲便開始為這條漫長奧運路準備。3年前雖然無緣東京奧運，但他堅持在海中努力捉緊「桅桿」，向著目標駛進，最終在上年獲得巴黎奧運資格，寫下個人帆船生涯一項里程碑。
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Nicholas於5月底跟本地傳媒見面後，便前往法國馬賽之奧運帆船舉行地點，跟專項教練進行集訓。他透露，由於時差及氣候適應等問題，因此他在巴黎奧運前都不會回港，一直逗留當地作最後備戰，期間更會跟其他國家地區選手進行友賽。貝俊龍首戰奧運，希望能夠盡情展現個人實力，達成另一目標，於奧運會中做到亞洲第一。
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貝俊龍 參賽日期
8月1日至6日 ‧ 男子帆船 (ILCA7單人帆船)
貝俊龍檔案
年齡：25歲
最高世界排名 ：第22名 (2024年4月)
威水史：
2022年亞洲ILCA公開錦標賽銅牌
2022年ASAF亞洲帆船錦標賽銅牌
2023年奧運亞大區資格賽 男子ILCA7單人帆船冠軍
2023年杭州亞運會 男子ILCA7單人帆船第4名
2024年ILCA7歐洲錦標賽第7名
More About貝俊龍
貝俊龍父母分別來自蘇格蘭及美國，自小於香港長大。小時候因為媽媽是一位帆手，故在她的薰陶下，加上8歲時因為帆船訓練認識很多朋友，故堅持揚帆至今。由於申請特區護照時須要中文名，所以他詢問體院體能教練後，決定以英文姓氏Bezy 的近音直譯為「貝」，「俊」是英俊的意思也不錯，並覺得「龍」這個字很酷，所以很快便選定以此中文名字代表香港出戰，去年連英文名亦改為Nicholas Halliday 。他在15歲時，已代表香港參加國際賽事，當時已經將奧運定為目標，今屆終於夢想成真。
- 2022年獲ILCA亞洲公開賽銅牌及ASAF亞洲帆布錦標賽季軍
- 2023年杭州亞運煞科戰因無風而取消，最終得「梗頸四」，無緣ILCA7賽獎牌
- 2023年奧運亞大區資格賽取得第一名，獲巴黎奧運「入場券」
- 2024年2月於 ILCA7歐洲錦標賽中，於135名帆手參賽的男子ILCA7賽事中，名列第4，更是非歐洲區參賽者的第一名
原文刊登於 Yahoo 體育