連番失落於東京奧運參賽資格及杭州亞運獎牌，未有磨滅貝俊龍 (Nicholas Halliday) 之奧運夢，2023年成功在奧運亞大區資格賽奪冠，取得一席男子ILCA7帆船賽「入場券」。他希望今次在巴黎能發揮水平，證明自己有實力挑戰亞洲一哥席位。

14歲便開始為這條漫長奧運路準備

自小跟隨帆手媽媽揚帆出海的貝俊龍，自言14歲便開始為這條漫長奧運路準備。3年前雖然無緣東京奧運，但他堅持在海中努力捉緊「桅桿」，向著目標駛進，最終在上年獲得巴黎奧運資格，寫下個人帆船生涯一項里程碑。

Nicholas於5月底跟本地傳媒見面後，便前往法國馬賽之奧運帆船舉行地點，跟專項教練進行集訓。他透露，由於時差及氣候適應等問題，因此他在巴黎奧運前都不會回港，一直逗留當地作最後備戰，期間更會跟其他國家地區選手進行友賽。貝俊龍首戰奧運，希望能夠盡情展現個人實力，達成另一目標，於奧運會中做到亞洲第一。