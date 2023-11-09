巴黎奧運｜賽會承諾繼續大溪地舉行滑水項目　當地憂破壞環境

巴黎奧運組委會表示，他們仍然承諾會在大溪地舉行滑水的賽事。然而在大溪地的居民擔心，賽事將會為當地帶來環境的破壞。
早在巴黎申辦奧運時，已表示會將滑水的比賽，安排在9,500英里外的大溪地舉行，原因是當地的特乎普歐是世界上其中一個最佳的滑水勝地。不過這個大平洋島嶼的居民指，在當地建立的鋁製塔架，可能會傷害到當地的珊瑚礁。巴黎奧組委表示：「我們的取態沒有改變。我們研究過所有可能的方案，以確保滑水的比賽可以在這個地方舉行。我們希望藉此保存、尊重及推動奧運會。」
作為世界頂級滑水愛好者的勝地，世界滑水聯盟的職業巡迴賽，過去都只是建立木製的塔架予裁判。然而為舉行奧運會，有關當局就打算建立一個更大的鋁製塔架。在當地已有網上聯署提出反對，而截至周三已有近15萬人聯署。反對指，除了是擔心對當地的珊瑚礁造成破壞，更指平台的探勘以及安裝排水管道，都會為當地的海洋生態造成影響。
當地建議改另一地方進行
法屬波利尼西亞總統在周三就建議，將原本在特乎普歐舉行的比賽，改到大溪地西岸的塔哈魯舉行。巴黎奧組委就指：「我們盡一切的努力在尋找最佳的可行方案，與波利尼西亞政府協調，為特乎普歐尋找特殊的地點。」組委會聲明又指，他們是保證比賽以最高水平舉行，同時亦尊重環境，又指「奧運會是去適應特乎普歐，而不是相反，這要向世界展示特乎普歐的神秘海浪，並確保奧運將為大溪地及他們的人民帶來成功。」賽會指，有關的研究仍會在未來數星期繼續，而奧運暫定會在明年7月27至30日在大溪地舉行滑水的比賽。