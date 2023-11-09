巴黎奧運｜賽會承諾繼續大溪地舉行滑水項目　當地憂破壞環境

巴黎奧運組委會表示，他們仍然承諾會在大溪地舉行滑水的賽事。然而在大溪地的居民擔心，賽事將會為當地帶來環境的破壞。

早在巴黎申辦奧運時，已表示會將滑水的比賽，安排在9,500英里外的大溪地舉行，原因是當地的特乎普歐是世界上其中一個最佳的滑水勝地。不過這個大平洋島嶼的居民指，在當地建立的鋁製塔架，可能會傷害到當地的珊瑚礁。巴黎奧組委表示：「我們的取態沒有改變。我們研究過所有可能的方案，以確保滑水的比賽可以在這個地方舉行。我們希望藉此保存、尊重及推動奧運會。」