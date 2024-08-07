巴黎奧運｜趙顯臻滿意刷新個人最佳時間　學懂如何備戰大賽

港隊賽艇代表趙顯臻早前在巴黎奧運男子單人雙槳項目，以第20名完成賽事，而在最後一場名次賽，就刷新個人最佳時間6分56秒65。他接受專訪時說，參賽目標是百分百發揮出平時訓練的水平，而今次比賽令他覺得最滿意的地方，是超額完成目標。

趙顯臻越級挑戰公開組男子單人雙槳項目

趙顯臻表示，奧運期間連續7天參加5場比賽，在體能及心理上的要求特別高。他說，雖然自己是賽艇「大師兄」，但覺得學海無涯，這次奧運學會如何準備大型賽事，希望可以在日後的比賽中應用。