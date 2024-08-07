巴黎奧運｜趙顯臻滿意刷新個人最佳時間　學懂如何備戰大賽

港隊賽艇代表趙顯臻早前在巴黎奧運男子單人雙槳項目，以第20名完成賽事，而在最後一場名次賽，就刷新個人最佳時間6分56秒65。他接受專訪時說，參賽目標是百分百發揮出平時訓練的水平，而今次比賽令他覺得最滿意的地方，是超額完成目標。
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趙顯臻越級挑戰公開組男子單人雙槳項目
趙顯臻表示，奧運期間連續7天參加5場比賽，在體能及心理上的要求特別高。他說，雖然自己是賽艇「大師兄」，但覺得學海無涯，這次奧運學會如何準備大型賽事，希望可以在日後的比賽中應用。
身為輕量級選手，趙顯臻越級挑戰公開組男子單人雙槳項目，在初賽小組排名第4，跌入復活賽。他說，當時一度懷疑自己在初賽的表現，但經過反覆思量，趙顯臻認為已經盡力，並快速調整好心態，積極準備第二天的復活賽，結果成功「復活」，闖入複賽及名次賽。
回顧9年多的全職運動員生涯，趙顯臻表示經歷過不少起伏，由里約奧運看到自己在賽艇項目的潛力，到東京奧運資格賽失利，直至現時參加巴黎奧運，覺得自己成長了很多。
趙顯臻感謝家人支持，又說家人的「家族旅行」就是來看他比賽，令他感到很窩心。奧運結束後，他將直接飛往加拿大參加世錦賽。
原文刊登於 香港電台