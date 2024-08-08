熱門搜尋:
巴黎奧運 鄭中基 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-08-08 14:50:00

巴黎奧運｜跆拳道港將盧蔚豐登場　利里斯出戰200米爭做雙料飛人 8.8焦點賽程

分享：
巴黎奧運｜跆拳道港將盧蔚豐登場　利里斯出戰200米爭做雙料飛人 8.8焦點賽程

巴黎奧運｜跆拳道港將盧蔚豐登場　利里斯出戰200米爭做雙料飛人 8.8焦點賽程

adblk5

歷來首位出戰奧運的香港跆拳道運動員盧蔚豐將於今日登場，在香港時間下午3點出戰男子68公斤以下級別賽事，鬥難民隊代表Yahya Al Ghotany爭入16強。盧蔚豐稱自己「為香港十萬跆拳道愛好者而戰」，使命感給予自己動力，爭取最好表現。

adblk6
巴黎奧運｜跆拳道港將盧蔚豐登場　利里斯出戰200米爭做雙料飛人 8.8焦點賽程 巴黎奧運｜跆拳道港將盧蔚豐登場　利里斯出戰200米爭做雙料飛人 8.8焦點賽程

田徑場方面，今日會產生5面金牌。百米男飛人利里斯（Noah Lyles）會再登場出戰男子200米決賽，爭今屆第二金。荷蘭靚女跑手「後上王」波兒（Femke Bol）則會出戰女子400米欄決賽。中國隊田徑美女吳艷妮、林雨薇會出戰女子100米欄復活賽，爭取「復活」。

巴黎奧運｜跆拳道港將盧蔚豐登場　利里斯出戰200米爭做雙料飛人 8.8焦點賽程 巴黎奧運｜跆拳道港將盧蔚豐登場　利里斯出戰200米爭做雙料飛人 8.8焦點賽程

球類方面，中國乒乓球男、女團將會出戰4強賽事，分別對主場的法國隊和韓國隊，爭入決賽。

今日另一焦點是籃球賽，將有兩場四強大戰，擁長人Wemby壓陣的法國隊將鬥應屆世界盃冠軍德國隊，而大熱門美國隊將鬥有NBA MVP球星Nikola Jokic的塞爾維亞。

港人喜歡的女排賽事今日都會上演四強戰，由巴西大戰美國和意大利大戰土耳其，四強都實力強橫，料有一番龍爭虎鬥。

 
今日焦點賽程      
日期 時間   項目  
8月8日 15:00 跆拳道 男子68公斤以下級別 初賽 盧蔚豐
  16:00 跳水 女子3米彈板準決賽 昌雅妮、陳藝文
  16:00 乒乓球 男團4強 中國 vs 法國
  16:35 跆拳道 男子68公斤以下級別 16強* 盧蔚豐 （如晉級）
  16:35 田徑 女子100米欄復活賽 吳艷妮、林雨薇
  17:10 田徑 女子4x100米接力第一圈  
  17:35 田徑 男子4x100米接力第一圈  
  18:54 攀登 男子速度賽決賽  
  21:00 跳水 男子3米彈板決賽 王宗源、謝思埸
  21:00 乒乓球 女團4強 中國 vs 韓國
  22:00 排球 女子4強 巴西 vs 美國
  23:00 籃球 男子4強 德國 vs 法國
8月9日 1:00 曲棍球 男子金牌戰 德國 vs 荷蘭
  1:11 場地單車 女子競輪賽金牌戰  
  1:27 場地單車 男子全能賽決戰  
  2:00 田徑 女子跳遠決賽  
  2:00 乒乓球 女團4強 德國 vs 日本
  2:00 排球 女子4強 土耳其 vs 意大利
  2:30 田徑 男子200米決賽 Noah Lyles
  3:00 籃球 男子4強 美國 vs 塞爾維亞
  3:25 田徑 女子400米欄決賽 Femke Bol
  3:45 田徑 男子110米欄決賽  
         
  (香港時間），比賽時間以官方公布作準  

 

原文刊登於 Yahoo 體育

巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月8日盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月9日乒乓球女團，盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月10日乒乓球女團或出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月11日李思穎出戰場地單車。（am730製圖）

立即CLICK⬇️⬇️參加遊戲贏獎品⬇️⬇️