巴黎奧運｜跆拳道港將盧蔚豐登場　利里斯出戰200米爭做雙料飛人 8.8焦點賽程

歷來首位出戰奧運的香港跆拳道運動員盧蔚豐將於今日登場，在香港時間下午3點出戰男子68公斤以下級別賽事，鬥難民隊代表Yahya Al Ghotany爭入16強。盧蔚豐稱自己「為香港十萬跆拳道愛好者而戰」，使命感給予自己動力，爭取最好表現。

田徑場方面，今日會產生5面金牌。百米男飛人利里斯（Noah Lyles）會再登場出戰男子200米決賽，爭今屆第二金。荷蘭靚女跑手「後上王」波兒（Femke Bol）則會出戰女子400米欄決賽。中國隊田徑美女吳艷妮、林雨薇會出戰女子100米欄復活賽，爭取「復活」。

球類方面，中國乒乓球男、女團將會出戰4強賽事，分別對主場的法國隊和韓國隊，爭入決賽。

今日另一焦點是籃球賽，將有兩場四強大戰，擁長人Wemby壓陣的法國隊將鬥應屆世界盃冠軍德國隊，而大熱門美國隊將鬥有NBA MVP球星Nikola Jokic的塞爾維亞。

港人喜歡的女排賽事今日都會上演四強戰，由巴西大戰美國和意大利大戰土耳其，四強都實力強橫，料有一番龍爭虎鬥。