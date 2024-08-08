巴黎奧運｜跆拳道港將盧蔚豐登場　利里斯出戰200米爭做雙料飛人 8.8焦點賽程

歷來首位出戰奧運的香港跆拳道運動員盧蔚豐將於今日登場，在香港時間下午3點出戰男子68公斤以下級別賽事，鬥難民隊代表Yahya Al Ghotany爭入16強。盧蔚豐稱自己「為香港十萬跆拳道愛好者而戰」，使命感給予自己動力，爭取最好表現。
田徑場方面，今日會產生5面金牌。百米男飛人利里斯（Noah Lyles）會再登場出戰男子200米決賽，爭今屆第二金。荷蘭靚女跑手「後上王」波兒（Femke Bol）則會出戰女子400米欄決賽。中國隊田徑美女吳艷妮、林雨薇會出戰女子100米欄復活賽，爭取「復活」。
球類方面，中國乒乓球男、女團將會出戰4強賽事，分別對主場的法國隊和韓國隊，爭入決賽。
今日另一焦點是籃球賽，將有兩場四強大戰，擁長人Wemby壓陣的法國隊將鬥應屆世界盃冠軍德國隊，而大熱門美國隊將鬥有NBA MVP球星Nikola Jokic的塞爾維亞。
港人喜歡的女排賽事今日都會上演四強戰，由巴西大戰美國和意大利大戰土耳其，四強都實力強橫，料有一番龍爭虎鬥。
|今日焦點賽程
|日期
|時間
|項目
|8月8日
|15:00
|跆拳道
|男子68公斤以下級別 初賽
|盧蔚豐
|16:00
|跳水
|女子3米彈板準決賽
|昌雅妮、陳藝文
|16:00
|乒乓球
|男團4強
|中國 vs 法國
|16:35
|跆拳道
|男子68公斤以下級別 16強*
|盧蔚豐 （如晉級）
|16:35
|田徑
|女子100米欄復活賽
|吳艷妮、林雨薇
|17:10
|田徑
|女子4x100米接力第一圈
|17:35
|田徑
|男子4x100米接力第一圈
|18:54
|攀登
|男子速度賽決賽
|21:00
|跳水
|男子3米彈板決賽
|王宗源、謝思埸
|21:00
|乒乓球
|女團4強
|中國 vs 韓國
|22:00
|排球
|女子4強
|巴西 vs 美國
|23:00
|籃球
|男子4強
|德國 vs 法國
|8月9日
|1:00
|曲棍球
|男子金牌戰
|德國 vs 荷蘭
|1:11
|場地單車
|女子競輪賽金牌戰
|1:27
|場地單車
|男子全能賽決戰
|2:00
|田徑
|女子跳遠決賽
|2:00
|乒乓球
|女團4強
|德國 vs 日本
|2:00
|排球
|女子4強
|土耳其 vs 意大利
|2:30
|田徑
|男子200米決賽
|Noah Lyles
|3:00
|籃球
|男子4強
|美國 vs 塞爾維亞
|3:25
|田徑
|女子400米欄決賽
|Femke Bol
|3:45
|田徑
|男子110米欄決賽
|(香港時間），比賽時間以官方公布作準
原文刊登於 Yahoo 體育