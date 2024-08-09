巴黎奧運｜跳水夢之隊掃金不留手 曹緣楊昊10米台壓軸雙保險

巴黎奧運進入倒數第三日比賽，中國跳水「夢之隊」將會繼續出擊掃金，其中作為跳水壓軸項目的男子單人10米台，今日將先演預賽，中國會派出衛冕的奧運3金名將曹緣，以及早前在雙人10米台項目奪金的楊昊作雙保險出賽，確保金牌。 男子單人10米台今日下午先演預賽，明日則先後上演準決賽與決賽。夢之隊兩位出賽選手都是此項目的頂級戰將，29歲的曹緣由倫敦奧運開始征戰，已是奧運「四朝元老」，他在對上3屆都有金牌落袋，其中上屆就是在單人10米高台奪金，今次當然希望能重演好戲。

不過，身經百戰的曹緣近年傷患纏身，在巴黎奧運周期經歷過肩膀脫臼，直到今年才復出；他於年初的多哈世錦賽敗在隊友楊昊手中，今次要再嘗金牌滋味，必須交出最佳水準。 26歲的楊昊，早前夥拍練俊傑出戰男子雙人10米台跳水，力壓英國組合奪金，代曹緣報回東京奧運此項目的失金之仇。無緣上屆奧運的楊昊，獲網民譽為跳水隊的「顏值擔當」，今場即使面對實力相當的英國猛將路亞威廉斯(Noah Williams)及澳洲的經驗戰將路斯奧(Rousseau Cassiel)等，跟曹緣依然是爭金大熱。

陳藝文昌雅妮出戰女子3米板 另邊廂，早前在女子單人3米板預賽出現罕有犯錯的昌雅妮，僅以第四名成績闖入昨午的準決賽，在準決賽又以第四名晉級；她與在女子雙人3米板一起奪金的拍檔陳藝文，齊齊闖進了今晚9時舉行的單人賽決賽，後者連續兩圈以首名晉級。

國家隊乒乓男團爭金 另外，備受關注的中國乒乓球男團，昨在準決賽遇上法國，最終國家隊憑樊振東、王楚欽與馬龍的出色發揮，以場數3比0大勝，將於今晚9時舉行的決賽與瑞典爭逐金牌。日前被瑞典記者惡意「撞擊」的王楚欽，經歷斷拍及在男單不敵瑞典球手莫利加特(Truls Moregard)後，已找回信心與狀態，今次誓與國乒團體全力衝金，一吐烏氣。