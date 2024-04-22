巴黎奧運｜「鄧謝配」再聯手征戰奧運　冀突破上屆成績衝擊獎牌

巴黎奧運不足100日揭幕，港隊羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪日前出席慈善活動時表示，上屆只得「梗頸四」，遺憾未能奪得獎牌，今屆希望可以再突破，衝擊獎牌。雖然希望獲得佳績，不過謝影雪亦透露，由於上屆入四強後不斷向自己施壓，結果未能發揮最佳表現，因此希望以享受心態應戰，向香港市民展示最佳表現。

樂施會日前舉辦「樂施米義賣大行動2024」揭幕禮，一連兩周義賣樂施米，以支援受氣候影響的小農，正備戰巴黎奧運的「鄧謝配」亦出席活動關注氣候問題，並談及奧運的準備情況。

謝影雪：今屆希望享受比賽

今屆將是謝影雪最後一次亮相奧運賽事，她表示，第一次參與時是志在參與，體驗賽事；去年表現獲得廣大市民關注，注入更大動力，但她同時不斷向自己施壓，結果表現未如理想，只獲得第四名與獎牌擦身而過，故今屆希望享受比賽，展示最佳發揮，並嘗試衝擊獎牌。她又透露，奧運結束後不會即時退役，仍有意繼續參加比賽，計劃與鄧俊文參與香港公開賽。

鄧俊文：初步目標至少打入八強

鄧俊文則表示，上屆首次參與奧運，當時仍正值疫情，現場觀眾較少，心情較緊張；今次汲取上屆經驗後，加上有更多觀眾，希望有助發揮實力，初步目標至少打入八強，並同樣希望衝擊獎牌。他又透露，稍後會到新加坡、印尼及澳洲等地參賽，以保持狀態。