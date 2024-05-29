巴黎奧運｜里約奧運撐杆跳冠軍被揭服禁藥 停賽16個月緣盡巴黎

解釋指自己只是聽從醫療團隊

自上年7月，巴斯已被判暫時性禁賽，他上訴指自己只是服用營養師所提供的運動補充品，並不知道裏面包含了Ostarine。强調並不知情，他向國際體育仲裁院提出上訴，最終未能得直。現年30歲的巴斯在里約奧運摘金，亦在東京奧運中得到了銅牌，但將要錯過接下來的巴黎奧運。

原本AIU要求對他作出停賽4年的制裁，考慮到他的魯莽輕率和行爲有著間接的意圖。然而紀律法庭指雖然巴斯的確清楚服用補充品有風險，可是他只是聽從和相信他的醫療團隊，並不當作重大過失或疏忽。AIU認為判罰太輕，不排除對巴斯停賽期再作上訴。