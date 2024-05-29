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體育
2024-05-29 12:33:00

巴黎奧運｜里約奧運撐杆跳冠軍被揭服禁藥 停賽16個月緣盡巴黎

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2016 里約奧運撐杆跳冠軍被揭服禁藥最終判16個月禁賽

2016 里約奧運撐杆跳冠軍被揭服禁藥最終判16個月禁賽

前奧運金牌得主、巴西撐杆跳選手巴斯（Thiago Braz）被揭服用禁藥違規，被田徑誠信委員會（AIU）判16個月的禁賽，錯過7月至8月舉行的巴黎奧運。

巴斯在去年被驗出身體内殘留禁藥成分Ostarine，違反了世界田徑禁藥規則。Ostarine有著與睾酮素相似的效果，而Ostarine違反世界反興奮劑條例。

巴斯將錯過巴黎奧運。

巴斯將錯過巴黎奧運

解釋指自己只是聽從醫療團隊

自上年7月，巴斯已被判暫時性禁賽，他上訴指自己只是服用營養師所提供的運動補充品，並不知道裏面包含了Ostarine。强調並不知情，他向國際體育仲裁院提出上訴，最終未能得直。現年30歲的巴斯在里約奧運摘金，亦在東京奧運中得到了銅牌，但將要錯過接下來的巴黎奧運。

原本AIU要求對他作出停賽4年的制裁，考慮到他的魯莽輕率和行爲有著間接的意圖。然而紀律法庭指雖然巴斯的確清楚服用補充品有風險，可是他只是聽從和相信他的醫療團隊，並不當作重大過失或疏忽。AIU認為判罰太輕，不排除對巴斯停賽期再作上訴。

AIU負責人Brett Clothier稱：「巴西運動員，包括巴斯，應受過針對性教育，清楚了解巴西調劑藥房裏的補充品所潛有的危險性。」他續稱︰「這些警告已清晰提醒大家，這事件實在令我失望。」

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