巴黎奧運｜阿富汗女跑手賽後向塔利班發訊息：教育體育是我們權利

阿富汗女子100米跑手尤素菲（Kimia Yousofi），在完成預賽後，向電視攝影機展示她的號碼布背面，並寫上「教育，體育，是我們的權利」，呼籲阿富汗的塔利班政權重新讓女性上學。

28歲的尤素菲是阿富汗代表團6名運動員當中的其中一人，她在上周五（2日）的女子100米預賽，以13秒42的時間分組第9名完成，這肯定是無法晉身下一圈。不過她在賽後，把一早寫在號碼布後的訊息向攝影機展示，上面寫上「教育，體育，是我們的權利」。她在賽後接受訪問時表示：「當恐怖份子來的時候我在為這土地戰鬥。如果他們走進你家，你可以說：『好，離開，這是我的家』但我的土地被他們搶走，我應有甚麼感覺？」她再說：「在阿富汗沒有人認受他們作為政府，沒有人呀。他們不能說，就由我來說。」