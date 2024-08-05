巴黎奧運｜阿富汗女跑手賽後向塔利班發訊息：教育體育是我們權利

阿富汗女子100米跑手尤素菲（Kimia Yousofi），在完成預賽後，向電視攝影機展示她的號碼布背面，並寫上「教育，體育，是我們的權利」，呼籲阿富汗的塔利班政權重新讓女性上學。
28歲的尤素菲是阿富汗代表團6名運動員當中的其中一人，她在上周五（2日）的女子100米預賽，以13秒42的時間分組第9名完成，這肯定是無法晉身下一圈。不過她在賽後，把一早寫在號碼布後的訊息向攝影機展示，上面寫上「教育，體育，是我們的權利」。她在賽後接受訪問時表示：「當恐怖份子來的時候我在為這土地戰鬥。如果他們走進你家，你可以說：『好，離開，這是我的家』但我的土地被他們搶走，我應有甚麼感覺？」她再說：「在阿富汗沒有人認受他們作為政府，沒有人呀。他們不能說，就由我來說。」
自阿富汗於2021年重新掌權以來，當地關閉了接收女性上學的中學，同時禁止女性入讀大學及為非政府組織工作，還限制婦女出入，以及禁止她們去健身室、公園等。根據聯合國上月的報告批評，塔利班的道德警察針對女性及女童創造「恐怖及恐懼的氣氛」。國際奧委會（IOC）限制塔利班人員參與奧運，而獲IOC認可的阿富汗奧委會人員，包括秘書長都處於流亡狀態。而尤素菲的父母曾在伊朗逃難，在2016年獲認可代表阿富汗參與里約奧運，上屆東京奧運更是阿富汗的持旗手。她在2022年搬到澳洲備戰今屆奧運會，並在悉尼工作及受訓。