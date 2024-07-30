巴黎奧運｜ 阿根廷男奧足 死亡B組「大」激鬥

奧運男子足球今晚來到最後一輪分組賽，焦點落在死亡B組。其中阿根廷男奧足鬥烏克蘭男奧足，前者在得失球差方面有些微優勢，但只要同組摩洛哥男奧足鬥伊拉克男奧足分出勝負，前兩者的形勢會截然不同。求仁不如求己，阿、烏兩軍都是攻強於守，今場入球不會少(球賽編號FB8423，7月30日23:00開賽)。

男奧足B組形勢微妙，阿根廷、烏克蘭、摩洛哥與伊拉克，4隊同樣1勝1負得3分，阿根廷僅以較佳得失球差排榜首。阿根廷男奧足今場和波的話，仍極大機會晉級，但若以次名出線，八強就極有機會要硬撼東道主法國男奧足，故相信阿根廷仍會主動出擊，爭首名出線。