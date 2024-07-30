巴黎奧運｜ 阿根廷男奧足 死亡B組「大」激鬥

奧運男子足球今晚來到最後一輪分組賽，焦點落在死亡B組。其中阿根廷男奧足鬥烏克蘭男奧足，前者在得失球差方面有些微優勢，但只要同組摩洛哥男奧足鬥伊拉克男奧足分出勝負，前兩者的形勢會截然不同。求仁不如求己，阿、烏兩軍都是攻強於守，今場入球不會少(球賽編號FB8423，7月30日23:00開賽)。
男奧足B組形勢微妙，阿根廷、烏克蘭、摩洛哥與伊拉克，4隊同樣1勝1負得3分，阿根廷僅以較佳得失球差排榜首。阿根廷男奧足今場和波的話，仍極大機會晉級，但若以次名出線，八強就極有機會要硬撼東道主法國男奧足，故相信阿根廷仍會主動出擊，爭首名出線。
烏克蘭無懼與阿根廷鬥攻
阿根廷上仗憑泰亞高艾美達(Thiago Almada)先開紀錄，以3比1擊敗伊拉克；烏克蘭則在10人應戰下，於補時絕殺摩洛哥，贏得驚險。眼見大國腳早前在歐國盃4隊同分下黯然出局，為免悲劇重演，烏克蘭男奧足不能坐以待斃。畢竟，分組賽只有首、次名能晉級，若然同組的摩洛哥鬥伊拉克能分出勝負，烏克蘭更是許勝不許和，故今場無懼跟阿根廷鬥攻求生。
其餘3組形勢較簡單，A組東道主法國男奧足兩戰全勝，但仍要多取1分確定首名，遇上防守不穩的新西蘭男奧足，可大炒(球賽編號FB8427，7月31日01:00開賽)。C組西班牙男奧足，今場只要賽和第二位的埃及男奧足，兩隊便可攜手出線，預期雙方會求仁得仁，吼「入球」細穩陣(球賽編號FB8420，7月30日21:00開賽)。D組的日本男奧足已肯定晉級，得失球差亦有極大優勢，今夜遇上仍有機會爭出線的以色列男奧足，寧撐以色列(球賽編號FB8425，7月31日03:00開賽)。