巴黎奧運｜阿根廷補時16分鐘追和　首戰2:2迫和摩洛哥

▼阿根廷球員離開球場被投擲爆炸品▼

🚨 Moroccan fans invaded the pitch and threw bottles to Argentine players after Argentina's goal. They also set off fireworks near the Argentine bench.



pic.twitter.com/qpoxmAJWsL — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 24, 2024