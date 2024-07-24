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體育
2024-07-24 23:36:39

巴黎奧運｜阿根廷補時16分鐘追和　首戰2:2迫和摩洛哥

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美迪拿補時建功為阿根廷迫和摩洛哥。(路透社)

美迪拿補時建功為阿根廷迫和摩洛哥。(路透社)

在奧運正式開幕前，足球及七人欖球項目分別展開。在足球場上，由祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）領銜的阿根廷，首戰差點翻船，僅憑美迪拿（Cristian Medina）補時16分鐘建功，以2:2迫和摩洛哥。

在對上三屆奧運金牌得主巴西及墨西哥都無法晉級之下，阿根廷已是今屆賽事最近的冠軍得主。這支世界冠軍擁有剛奪得美洲國家盃的艾華利斯隨隊，可是首戰面對非洲的摩洛哥已陷苦戰。上半場補時階段，先被摩洛哥的超齡球員之一的拉希米（Soufiane Rahimi）攻破大門。

 

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奧運足球分組賽，阿根廷2:2迫和摩洛哥。(路透社) 奧運足球分組賽，阿根廷2:2迫和摩洛哥。(路透社) 奧運足球分組賽，阿根廷2:2迫和摩洛哥。(路透社) 奧運足球分組賽，阿根廷2:2迫和摩洛哥。(路透社) 奧運足球分組賽，阿根廷2:2迫和摩洛哥。(路透社)

換邊後摩洛哥又在早段獲得12碼，拉希米操刀為這支北非隊伍在49分鐘領先至2:0。落後兩球下，阿根廷急起力追，先由名將之後的古利亞奴施蒙尼（Giuliano Simeone）在68分鐘追近。艾華利斯之後都有一次機會可以扳平，但大好機會卻被門將擋到。由於今場比賽不少球迷闖入球場，令補時最終長達15分鐘，而阿根廷也到第16分鐘的補時，在多番起腳下，由效力小保加的中場美迪拿門前補中追平，最終迫和摩洛哥2:2，驚險取得1分。

兩場比賽出現嘘阿根廷國歌

不過由於比賽末段大批摩洛哥球迷不滿衝入球場，期間有球迷向離開球場的阿根廷球員投擲爆炸物，比賽在官方網站顯示為受滋擾而不是完場，並需要防暴警察進駐。另外在比賽開始前，在奏阿根廷國歌期間，有球迷發出嘘聲，疑是回應阿根廷國腳安素費南迪斯（Enzo Fernandez）在美洲國家盃後的種族歧視歌曲事件。據報同樣的嘘阿根廷國歌行為也在七人欖球阿根廷對肯雅的比賽出現，而且噓聲更明顯。

 

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奧運足球賽事仍有不少球迷衝入球場。(路透社) 奧運足球賽事仍有不少球迷衝入球場。(路透社) 奧運足球賽事仍有不少球迷衝入球場。(路透社) 球迷賽後繼續衝入球場。(路透社) 球迷賽後繼續衝入球場。(路透社) 摩洛哥球迷賽後向場內投擲水樽。(路透社)

▼阿根廷球員離開球場被投擲爆炸品▼

球迷顯示比賽中斷要求球迷由最近出口離開。(路透社) 球迷離開後保安對場內進行檢查。(路透社) 艾華利斯之後拿電話返回球場。(路透社)

根據路透社報道，場地的經理人指比賽是受到阻礙而中斷，並且不會重新開展。同時他表示有關決定將會由賽會裁決。而根據英國《每日郵報》亦指出，球證未有響哨確定比賽完場。

西班牙2:1小勝烏茲別克

同時舉行的另一場比賽，西班牙憑曼城的沙治奧高美斯（Sergio Gomez）下半場將功補過，以2:1擊敗亞洲代表的烏茲別克。西班牙今場先有守將普比爾（Marc Pubill）先開紀錄，但完半場被烏茲別克的蘇梅洛度夫（Eldor Shomurodov）扳平。沙治奧高美斯下半場雖然射失12碼，但他之後成功為西班牙射入一球，令球隊全取3分。

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