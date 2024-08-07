巴黎奧運｜阿爾及利亞性別爭議拳手入決賽　將再遇上中國代表楊柳

受到俄羅斯控利的國際拳擊協會（IBA），指控為「非女性」的阿爾及利亞女拳手希莉芙（Imane Khelif），在女子66公斤四強，擊敗泰國的對手晉級決賽，會與中國的楊柳爭奪金牌。而這也是希莉芙爭議的起點，原因是她在去年世錦賽被IBA取消資格前，也是在準備與楊柳決戰。

希莉芙的爭議源於去年由IBA舉辦的世錦賽，IBA聲稱進行檢測後，證實希莉芙及中華台北的林郁婷不合資格。然而IBA至今未能提供有關檢測的具體內容，甚至一時稱二人睪酮素高，一時又稱她們有XY染色體。而在有關的檢測不合格，其實就是在希莉芙要與楊柳爭奪冠軍的數小時。