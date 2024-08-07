巴黎奧運｜阿爾及利亞性別爭議拳手入決賽　將再遇上中國代表楊柳

受到俄羅斯控利的國際拳擊協會（IBA），指控為「非女性」的阿爾及利亞女拳手希莉芙（Imane Khelif），在女子66公斤四強，擊敗泰國的對手晉級決賽，會與中國的楊柳爭奪金牌。而這也是希莉芙爭議的起點，原因是她在去年世錦賽被IBA取消資格前，也是在準備與楊柳決戰。
希莉芙的爭議源於去年由IBA舉辦的世錦賽，IBA聲稱進行檢測後，證實希莉芙及中華台北的林郁婷不合資格。然而IBA至今未能提供有關檢測的具體內容，甚至一時稱二人睪酮素高，一時又稱她們有XY染色體。而在有關的檢測不合格，其實就是在希莉芙要與楊柳爭奪冠軍的數小時。
落敗泰國拳手：她是女人但是太強
在周二（6日）進行的比賽，希莉芙面對泰國的素雲納蓬（Janjaem Suwannapheng），最後在5名拳證都給予希莉芙取勝下，她憑點數勝出晉級決賽。而另一場的四強，楊柳也擊敗中華台北選手晉級，因此她們將會再次對壘。希莉芙表示：「我已經在集中精神。我來此就是要有好表現和達成夢想。我會為決賽付出一切。」
賽後素雲納蓬表示：「我有聽過一些關於她的新聞，不過沒有跟得很貼。不過她真是個女人，只是她非常的強。我嘗試過利用自己的速度，但我對手就只是太強。」素雲納蓬其實也在去年世錦賽與希莉芙交手，同樣是希莉芙以點數獲勝，而該場也是有關組別的四強，也即是在賽後希莉芙被取消資格。希莉芙表示：「我很高興，高興在巴黎獲得的支持。我想感謝所有由阿爾及利亞過來的人。」