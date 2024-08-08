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體育
2024-08-08 06:05:00

巴黎奧運｜陷性別爭議林郁婷闖拳擊決賽　對手落敗後舉X手勢抗議

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巴黎奧運｜陷性別爭議林郁婷闖拳擊決賽　對手落敗後舉X手勢抗議（美聯社）

巴黎奧運｜陷性別爭議林郁婷闖拳擊決賽　對手落敗後舉X手勢抗議（美聯社）

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中華台北女拳手林郁婷近期被受性別爭議，然而這些紛擾看來並未有對林郁婷的表現造成影響。她於巴黎奧運女子羽量級拳擊四強，擊敗土耳其選手卡拉雯（Esra Kahraman），順利躋身決賽。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

林郁婷最近陷入性別爭議，仍無阻其強勢表現。（美聯社）

林郁婷最近陷入性別爭議，仍無阻其強勢表現。（美聯社）

頭號種子強勢出擊　林郁婷首兩局展壓倒性優勢

林郁婷為今屆巴黎奧運女子羽量級拳擊的頭號種子，於四強面對土耳其選手卡拉雯。首局林郁婷首局發揮其短距離擊打的優勢，多次出拳得手，最終裁判以一致判決判林郁婷於首局獲勝。

次局首三秒雙方精彩駁拳，兩名選手不斷向對方頭部搶攻。兩人鬥至尾段，卡拉雯明顯體力不繼，林郁婷多次成功閃避對手出拳，並多次擊中對手頭部，裁判再以一致判決判林郁婷拿下次局。

巴黎奧運｜拳手林郁婷陷性別爭議　賽後致意疑遭對手無視

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五名裁判一致判決林郁婷於這場四強比賽獲勝，使其晉身決賽。（美聯社） 五名裁判一致判決林郁婷於這場四強比賽獲勝，使其晉身決賽。（美聯社） 五名裁判一致判決林郁婷於這場四強比賽獲勝，使其晉身決賽。（美聯社） 五名裁判一致判決林郁婷於這場四強比賽獲勝，使其晉身決賽。（美聯社） 五名裁判一致判決林郁婷於這場四強比賽獲勝，使其晉身決賽。（美聯社） 五名裁判一致判決林郁婷於這場四強比賽獲勝，使其晉身決賽。（美聯社） 五名裁判一致判決林郁婷於這場四強比賽獲勝，使其晉身決賽。（美聯社） 五名裁判一致判決林郁婷於這場四強比賽獲勝，使其晉身決賽。（美聯社） 五名裁判一致判決林郁婷於這場四強比賽獲勝，使其晉身決賽。（美聯社） 五名裁判一致判決林郁婷於這場四強比賽獲勝，使其晉身決賽。（美聯社）

林郁婷大獲全勝　卡拉雯賽後高舉X手勢有何意思？

最後一局卡拉雯意志開始散渙，腳步更見不穩；反觀林郁婷彷似有無限體力，出擊閃避顯得遊忍有餘。五名裁判最後以一致判決判林郁婷獲勝，晉身決賽。

比賽於完結後有一場小風波，當林郁婷已經走下擂台後，卡拉雯舉起X手勢，代表女性染色體結構XX，抗議林郁婷染色體結構XY（一般男性染色體結構為XY）卻被批准參加奧運女子賽事。

巴黎奧運女子羽量級拳擊決賽將於8月11日凌晨3時30分舉行，將由林郁婷對戰波蘭拳手施拉美達（Julia Szeremeta）。

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