巴黎奧運｜陷性別爭議林郁婷闖拳擊決賽　對手落敗後舉X手勢抗議

中華台北女拳手林郁婷近期被受性別爭議，然而這些紛擾看來並未有對林郁婷的表現造成影響。她於巴黎奧運女子羽量級拳擊四強，擊敗土耳其選手卡拉雯（Esra Kahraman），順利躋身決賽。
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頭號種子強勢出擊 林郁婷首兩局展壓倒性優勢
林郁婷為今屆巴黎奧運女子羽量級拳擊的頭號種子，於四強面對土耳其選手卡拉雯。首局林郁婷首局發揮其短距離擊打的優勢，多次出拳得手，最終裁判以一致判決判林郁婷於首局獲勝。
次局首三秒雙方精彩駁拳，兩名選手不斷向對方頭部搶攻。兩人鬥至尾段，卡拉雯明顯體力不繼，林郁婷多次成功閃避對手出拳，並多次擊中對手頭部，裁判再以一致判決判林郁婷拿下次局。
巴黎奧運｜拳手林郁婷陷性別爭議 賽後致意疑遭對手無視
林郁婷大獲全勝 卡拉雯賽後高舉X手勢有何意思？
最後一局卡拉雯意志開始散渙，腳步更見不穩；反觀林郁婷彷似有無限體力，出擊閃避顯得遊忍有餘。五名裁判最後以一致判決判林郁婷獲勝，晉身決賽。
比賽於完結後有一場小風波，當林郁婷已經走下擂台後，卡拉雯舉起X手勢，代表女性染色體結構XX，抗議林郁婷染色體結構XY（一般男性染色體結構為XY）卻被批准參加奧運女子賽事。
Esra Yıldız Kahraman Olimpiyat Üçüncüsü!🥉🇹🇷— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) August 7, 2024
Harika mücadele ettin Esra, seninle gurur duyuyoruz!👏🏼 pic.twitter.com/CDw1dKXrPQ
巴黎奧運女子羽量級拳擊決賽將於8月11日凌晨3時30分舉行，將由林郁婷對戰波蘭拳手施拉美達（Julia Szeremeta）。