巴黎奧運｜陷性別爭議林郁婷闖拳擊決賽　對手落敗後舉X手勢抗議

中華台北女拳手林郁婷近期被受性別爭議，然而這些紛擾看來並未有對林郁婷的表現造成影響。她於巴黎奧運女子羽量級拳擊四強，擊敗土耳其選手卡拉雯（Esra Kahraman），順利躋身決賽。

林郁婷最近陷入性別爭議，仍無阻其強勢表現。（美聯社）

頭號種子強勢出擊 林郁婷首兩局展壓倒性優勢

林郁婷為今屆巴黎奧運女子羽量級拳擊的頭號種子，於四強面對土耳其選手卡拉雯。首局林郁婷首局發揮其短距離擊打的優勢，多次出拳得手，最終裁判以一致判決判林郁婷於首局獲勝。

次局首三秒雙方精彩駁拳，兩名選手不斷向對方頭部搶攻。兩人鬥至尾段，卡拉雯明顯體力不繼，林郁婷多次成功閃避對手出拳，並多次擊中對手頭部，裁判再以一致判決判林郁婷拿下次局。