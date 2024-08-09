巴黎奧運｜難民代表團獲首面獎牌　持旗手拳擊奪銅

原本來自喀麥隆的拳擊手妮甘巴（Cindy Ngamba）成為難民代表團首面獎牌得主。這位25歲的拳擊手在女子75公斤級的四強不敵來自巴拿馬的對手，但因為賽事不設銅牌戰，而獲得一面銅牌。
在賽前其實早已確定妮甘巴可以取得獎牌，不過能否取得更高的獎牌就看這場四強。妮甘巴的對手是來自巴拿馬的拜朗（Atheyna Bylon），35歲的拜朗曾在10年前贏過69公斤級別的世錦賽金牌，前年就是這個級別的世錦賽銀牌。在完成3回合的比賽後，5名拳證有3人的得分都是平手，而拜朗及妮甘巴勝各有1人，最終3個平手的拳證一致判定拜朗取勝，令拜朗以4:1獲勝。
觀眾不滿拳證決定
根據英國廣播公司（BBC）的拳擊項目專家批評，拳證選擇了在比賽中態度消極的運動員獲勝，而結果公布後，在會場內也有不少觀眾喝倒彩對賽果不滿。雖然賽果有一定爭議，但妮甘巴仍是難民代表團的首位獎牌得主。難民代表團在2016年的里約熱內盧奧運開始組成，至今3屆奧運，而這亦是代表團3屆以來的首面獎牌。今屆難民代表團有37名運動員，參與12個項目，而妮甘巴是代表團開幕禮的持旗手。
妮甘巴在喀麥隆出生，在10歲時抵達英國，但因為她的同性取向而無法返回喀麥隆，因為當地同性戀屬違法，最高可判5年監禁。在她20歲時與兄長在曼徹斯特被捕，原本被送到倫敦準備遣返，不過及後獲釋。妮甘巴在15歲開始學拳擊，在獲得英國公民身份後，在英國考取學位，同時也是一直與英國隊一同受訓，在比賽時也是由英國的教練協助。