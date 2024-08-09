巴黎奧運｜難民代表團獲首面獎牌　持旗手拳擊奪銅

原本來自喀麥隆的拳擊手妮甘巴（Cindy Ngamba）成為難民代表團首面獎牌得主。這位25歲的拳擊手在女子75公斤級的四強不敵來自巴拿馬的對手，但因為賽事不設銅牌戰，而獲得一面銅牌。

在賽前其實早已確定妮甘巴可以取得獎牌，不過能否取得更高的獎牌就看這場四強。妮甘巴的對手是來自巴拿馬的拜朗（Atheyna Bylon），35歲的拜朗曾在10年前贏過69公斤級別的世錦賽金牌，前年就是這個級別的世錦賽銀牌。在完成3回合的比賽後，5名拳證有3人的得分都是平手，而拜朗及妮甘巴勝各有1人，最終3個平手的拳證一致判定拜朗取勝，令拜朗以4:1獲勝。