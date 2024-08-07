巴黎奧運｜霍克破紀錄奪男子1500米金　湯瑪絲奪女子200米金

湯瑪絲稱霸女子200米 坦度勇奪男子跳遠金牌 湯瑪絲（Gabby Thomas）在女子200米決賽中以22.08秒的成績奪得金牌，完成她的奧運夢想。女子100米金牌得主，聖盧西亞的艾菲特（Julien Alfred）和美國的布朗分別獲得銀牌和銅牌。希臘選手坦度在男子跳遠決賽中大放異彩，以8.48米的成績奪金。牙買加的賓洛和意大利的富蘭尼分別以8.36米和8.34米獲得銀牌和銅牌。 《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員