熱門搜尋:
巴黎奧運 鄭中基 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-08-07 06:30:00

巴黎奧運｜霍克破紀錄奪男子1500米金　湯瑪絲奪女子200米金

分享：
奧運田徑決出多面獎牌。（美聯社）

奧運田徑決出多面獎牌。（美聯社）

adblk5

美國選手科爾·霍克（Cole Hocker）於巴黎奧運男子1500米決賽中以破紀錄的3分27秒65奪得金牌，他僅以0.14秒之差擊敗英國的克爾。上屆東京奧運金牌得主挪威的英厄布里格森則名列第四，無緣獎牌。

巴黎奧運｜中國女排力戰5局負土耳其8強止步 龔翔宇哭成淚人

奧運田徑決出多面獎牌。（美聯社） 奧運田徑決出多面獎牌。（美聯社） 奧運田徑決出多面獎牌。（美聯社） 奧運田徑決出多面獎牌。（美聯社）

湯瑪絲稱霸女子200米　坦度勇奪男子跳遠金牌

湯瑪絲（Gabby Thomas）在女子200米決賽中以22.08秒的成績奪得金牌，完成她的奧運夢想。女子100米金牌得主，聖盧西亞的艾菲特（Julien Alfred）和美國的布朗分別獲得銀牌和銅牌。希臘選手坦度在男子跳遠決賽中大放異彩，以8.48米的成績奪金。牙買加的賓洛和意大利的富蘭尼分別以8.36米和8.34米獲得銀牌和銅牌。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

adblk6

3000米障礙賽：亞維創奧運新紀錄奪金

在女子3000米障礙賽中，巴林選手亞維（Winfred Yavi）以8分52秒76的成績創下奧運新紀錄，奪得金牌。她在最後階段超越了衛冕冠軍烏干達的切穆泰（Peruth Chemutai），切穆泰以8分53秒34獲得銀牌，肯雅的切羅奇則以8分55秒15獲得銅牌。亞維的勝利不僅對她個人，對巴林來說也是意義非凡的時刻。

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月7日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月8日盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月9日乒乓球女團，盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月10日乒乓球女團或出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月11日李思穎出戰場地單車。（am730製圖）