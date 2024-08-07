巴黎奧運｜霍克破紀錄奪男子1500米金　湯瑪絲奪女子200米金

美國選手科爾·霍克（Cole Hocker）於巴黎奧運男子1500米決賽中以破紀錄的3分27秒65奪得金牌，他僅以0.14秒之差擊敗英國的克爾。上屆東京奧運金牌得主挪威的英厄布里格森則名列第四，無緣獎牌。
巴黎奧運｜中國女排力戰5局負土耳其8強止步 龔翔宇哭成淚人
湯瑪絲稱霸女子200米 坦度勇奪男子跳遠金牌
湯瑪絲（Gabby Thomas）在女子200米決賽中以22.08秒的成績奪得金牌，完成她的奧運夢想。女子100米金牌得主，聖盧西亞的艾菲特（Julien Alfred）和美國的布朗分別獲得銀牌和銅牌。希臘選手坦度在男子跳遠決賽中大放異彩，以8.48米的成績奪金。牙買加的賓洛和意大利的富蘭尼分別以8.36米和8.34米獲得銀牌和銅牌。
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3000米障礙賽：亞維創奧運新紀錄奪金
在女子3000米障礙賽中，巴林選手亞維（Winfred Yavi）以8分52秒76的成績創下奧運新紀錄，奪得金牌。她在最後階段超越了衛冕冠軍烏干達的切穆泰（Peruth Chemutai），切穆泰以8分53秒34獲得銀牌，肯雅的切羅奇則以8分55秒15獲得銅牌。亞維的勝利不僅對她個人，對巴林來說也是意義非凡的時刻。