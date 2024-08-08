巴黎奧運｜首位港將出戰奧運跆拳道 盧蔚豐興奮又緊張

盧蔚豐

巴黎奧運踏入衝刺階段，港隊代表團今日將有尾二亮相的選手登場，他便是跆拳道代表盧蔚豐。這位年僅22歲、身高達1米90的瘦削小子，將於下午3時出戰男子跆拳道68公斤級別的資格賽，對戰難民隊代表艾高達尼(Yahya AL Ghotany)。盧蔚豐賽前受訪時坦承，對在大皇宮出賽感到既興奮又緊張，並已做好準備力爭佳績。 盧蔚豐今次的參賽資格得來不易，他於今年3月出戰亞洲區奧運68公斤以下級別資格賽奮勇摘銅；賽後銀牌得主、代表難民隊的阿富汗選手阿巴斯卻因指不符合難民隊資格，盧蔚豐得以補上出戰奧運。跆拳道自2000年列入奧運項目後，盧蔚豐成為史上首位能夠參戰奧運跆拳的港將，他受訪時表示：「自己背負着十多萬名香港跆拳道愛好者而戰的使命，並以衝擊獎牌為目標。」

今屆奧運的68公斤級別賽事合共有17位選手參戰，盧蔚豐世界排名209，要先在資格賽與排名較他高8位的難民隊代表、敘利亞的艾高達尼交手，爭入16強。一旦晉級之後，盧蔚豐將會遇上首號種子兼衛冕金牌的烏茲別克名將拉舒杜夫(Ulugbek Rashitov)，由資格賽到金牌戰在一日內打完。 把壓力轉化成動力 阿豐與教練會先觀看首日比賽，以了解裁判尺度，為今日比賽準備。提到將在大皇宮比賽的感覺，他說：「能夠有機會踏上世界最大舞台比賽真的令我感到興奮，而在這麼多觀眾面前作賽，也是難免感到緊張，但我會將所有壓力轉化成動力。」

他的教練黃家榮已制定了應對對手之方法，黃教練指首戰會是「五五波」，如果順利晉級的話將再戰拉舒杜夫——盧蔚豐在去年杭州亞運已曾與拉舒杜夫交手，雖然當日敗陣而回，但阿豐相信只要更努力，仍是會「有得打」。



李思穎周日戰場地單車全能賽 另一方面，周日為港隊壓軸登場的是「小女車神」李思穎，早前踩畢公路單車賽後，她正全力為周日的場地單車全能賽準備；她指連日來都為提升速度作針對性訓練，冀能在場地全能賽踩入前十位。