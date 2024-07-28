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體育
2024-07-28 06:50:00

巴黎奧運｜首日獎牌榜：澳洲領先　江旻憓奪金創紀錄

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江旻憓奪女子重劍金牌（美聯社）

江旻憓奪女子重劍金牌（美聯社）

在巴黎奧運的首個比賽日，澳洲代表團以卓越表現暫時領先獎牌榜，以3金2銀的成績超越國家隊和傳統體育強國美國。與此同時，香港劍擊代表江旻憓在女子重劍個人賽中創造歷史奪金，為香港贏得了史上第三面奧運金牌，這一成就也讓香港與德國並列獎牌榜第八位。

澳洲目前領先獎牌榜（美聯社）

澳洲目前領先獎牌榜（美聯社）

巴黎奧運首日：澳洲領先獎牌榜　中美緊追不捨

澳洲運動員在巴黎奧運首日比賽中表現優異，在游泳和公路單車項目上皆能贏得金牌。緊隨其後有國家隊，目前以2金1銅的戰績排在第二，而美國則以1金2銀2銅的成績位居獎牌榜第三。在未來幾日的賽事中，中美兩國預計將繼續挑戰澳洲的領先位置。

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江旻憓奪女子重劍金牌（美聯社）

江旻憓奪女子重劍金牌（美聯社）

江旻憓絕地反擊　一劍逆轉奪金

江旻憓的金牌不僅是香港奧運歷史上的第三金，更是在巴黎奧運中港隊的首金。江旻憓從1:7的劣勢中逆轉勝出，以13:12戲劇性地擊敗法國對手瑪瑙比頓（A. Mallo-Breton），贏得香港史上第三面奧運金牌。這面金牌不僅是江旻憓的勝利，更是整個香港的榮耀。

各國運動員力爭上游（美聯社）

各國運動員力爭上游（美聯社）

明日預告　何詩蓓強勢登場

明日港隊運動員將繼續出戰，羽毛球各項目目分途出擊，包括女單盧善恩、男單李卓耀，以及首場順利取勝的混雙組合鄧俊文、謝影雪。至於上屆於游泳項目勇奪兩銀的何詩蓓，則會出戰女子200米自由泳分組預賽。

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