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體育
2024-08-03 19:30:00

巴黎奧運．香港代表｜何詩蓓參戰港隊游泳接力排第7　田徑刁俊稀男子100米預賽分組跑第4

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（左起）簡綽桐、何詩蓓、歐鎧淳及譚凱琳代表香港出戰游泳接力項目。(路透社)

（左起）簡綽桐、何詩蓓、譚凱琳及歐鎧淳代表香港出戰游泳接力項目。(路透社)

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為香港取得2面獎牌的何詩蓓，今日（3日）在接力項目再登場，帶領香港泳隊出戰女子4x100米混合泳接力，最終港隊預賽取得第7。另外田徑代表的刁俊稀同日登場。在男子100米的預賽，刁俊稀跑出10秒62得第4。

何詩蓓完成兩項個人項目後，與香港泳隊代表的歐鎧淳、簡綽桐及譚凱琳出戰女子4x100米混合泳接力。港隊先由歐鎧淳出戰第一棒，在首50米取得第6，並以第7名由何詩蓓接力。何詩蓓之後為港隊同樣爭取到上第6位，甚至一度上第5，不過最後仍以第7換入，而之後簡綽桐及譚凱琳再接力，雖然香港隊最終只得第8，不過因為同場的丹麥在最後一棒被取消資格，港隊獲升上第7位。而在兩組預賽，港隊總成績為第13名。

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歐鎧淳代表香港隊出戰女子4x100米混合泳接力。(相片由港協暨奧委會提供) 歐鎧淳代表香港隊出戰女子4x100米混合泳接力。(相片由港協暨奧委會提供) 何詩蓓代表香港隊出戰女子4x100米混合泳接力。(相片由港協暨奧委會提供) 簡綽桐代表香港隊出戰女子4x100米混合泳接力。(相片由港協暨奧委會提供) 譚凱琳代表香港隊出戰女子4x100米混合泳接力。(相片由港協暨奧委會提供)

刁俊稀總成績預賽排20

以外卡身份參與今屆奧運的刁俊稀，在田徑項目的男子100米預賽，於第3組登場。在男子100米的預賽，每組最快2名以及綜合時間最快的4名運動員可以晉級第一圈。刁俊稀在起步一度緊跟鄰線的毛里裘斯選手Noa Bibi，不過中段開始被阿爾巴尼亞Franko Burraj及塔吉克Favoris Muzrapov的代表追近，最終刁俊稀以10秒62的時間，在分組取得第4名。

在最後完成6組預賽，刁俊稀在總成績排20，未能取得最快的4名選手晉級，故此在預賽結束今屆賽事。

香港跑手刁俊稀出戰男子100米預賽。(相片由港協暨奧委會提供) 香港跑手刁俊稀出戰男子100米預賽。(相片由港協暨奧委會提供) 香港跑手刁俊稀出戰男子100米預賽。(相片由港協暨奧委會提供) 香港跑手刁俊稀出戰男子100米預賽。(路透社) 香港田徑代表刁俊稀出戰男子100米賽事。(路透社) 香港田徑代表刁俊稀出戰男子100米賽事。(路透社) 香港田徑代表刁俊稀出戰男子100米賽事。(路透社) 香港田徑代表刁俊稀出戰男子100米賽事。(路透社)
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