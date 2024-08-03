為香港取得2面獎牌的何詩蓓，今日（3日）在接力項目再登場，帶領香港泳隊出戰女子4x100米混合泳接力，最終港隊預賽取得第7。另外田徑代表的刁俊稀同日登場。在男子100米的預賽，刁俊稀跑出10秒62得第4。

何詩蓓完成兩項個人項目後，與香港泳隊代表的歐鎧淳、簡綽桐及譚凱琳出戰女子4x100米混合泳接力。港隊先由歐鎧淳出戰第一棒，在首50米取得第6，並以第7名由何詩蓓接力。何詩蓓之後為港隊同樣爭取到上第6位，甚至一度上第5，不過最後仍以第7換入，而之後簡綽桐及譚凱琳再接力，雖然香港隊最終只得第8，不過因為同場的丹麥在最後一棒被取消資格，港隊獲升上第7位。而在兩組預賽，港隊總成績為第13名。