巴黎奧運．香港代表｜奪歷來最多2面金牌　總數4面獎牌僅次上屆

巴黎奧運結束，香港隊以2金2銅的成績完成今屆賽事，也是歷史性在單一屆賽事取得多於1面的金牌，而獎牌數字雖然未及上屆6面，但4面獎牌也是歷屆第2多的數字。 今屆奧運，香港代表團派出了36名運動員出戰，當中包括劍擊、游泳兩個獎牌項目，還有乒乓球、羽毛球、單車及滑浪風帆等的香港傳統項目。港隊運動員除了獎牌之外，也創下了不少香港運動員的首次。

劍擊奪兩金成香港獎牌大戶 今屆奧運香港代表團的獎牌集中在早段的時間，縱使香港的劍擊隊成員未能取得團體賽的資格，但是江旻憓以及張家朗分別在女子重劍及男子花劍項目，為香港取得金牌，當中張家朗在花劍衞冕，成為首位連續兩屆取得金牌的運動員。至於劍擊隊還有女子花劍的陳諾思及男子重劍何瑋桁，當中陳諾思首戰也擊敗了日本的劍手晉級。

何詩蓓成香港奧運獎牌最多選手 在游泳項目，香港今屆派出1男6女的代表出戰。除了東京奧運2面銀牌的何詩蓓，還有何甄陶及張心悅皆以自己的實力取得奧運資格。而何詩蓓在個人兩個主要的項目，女子100米及200米自由泳都取得銅牌，令她成為香港史上最多奧運獎牌的運動員。至於接力項目，歐鎧淳完成個人第5次的奧運。

乒乓球再與獎牌擦肩 香港傳統的兩大「小球」的乒乓球及羽毛球，港隊代表其實都仍有力爭取獎牌。當中乒乓球項目，香港混雙組合的黃鎮廷及杜凱琹，在今屆一路打入四強，可是先在四強不敵北韓組合，決賽再負於南韓代表，最終只得第4而無緣獎牌。在單打方面，黃鎮廷男單次圈就不幸遇上最後金牌得主的國家隊代表樊振東而被淘汰，至於女單杜凱琹與朱成竹都分別早段遇上八強份子的邊松景及平野美宇而提早出局。在之後的女子團體賽，港隊也被冒起的瑞典淘汰。

羽毛球「鄧謝配」八強告別奧運 至於羽毛球項目，港隊混雙的「鄧謝配」鄧俊文與謝影雪組合，在頂着傷患下先在「死亡之組」，藉丹麥組合退出而獲得優勢，之後亦成功擊敗中華台北組織獲得淘汰賽資格。在淘汰賽面對第4名的南韓組合，「鄧謝配」在頑強抵抗下出局。男單方面，首戰奧運的李卓耀分組雖然擊敗墨西哥的對手，但之後卻不敵中華台北的周天成而未能再進一步。而女單的盧善恩以及女雙的楊雅婷及楊霈霖都在分組賽止步。

趙顯臻創賽艇最佳成績 在賽艇項目，趙顯臻創下了香港賽艇代表的最佳成績。他雖然在男子單人雙槳預賽未能直接晉級，但仍經由復活賽取得半準決賽資格，已是香港賽艇代表的最佳成績，最後他亦成功在排名賽以20名完成。 滑浪風帆方面，受着法國馬賽的天氣影響，多場的比賽最終取消。然而鄭清然及馬君正在比賽期間有多次挑戰晉身獎牌賽的機會，當中鄭清然在其中一場取得過第1，可是因為最後階段取消多場比賽，讓鄭清然失去爭取獎牌賽的機會。另外帆船項目，阿輝及祥傑的組合在雙人49er艇取得總成績第20名，而個人艇的貝俊龍也以總成績24名完成。

跆拳道盧蔚豐初戰奧運獲前八名 跆拳道項目，香港首次有代表盧蔚豐出戰。這位香港代表在資格賽擊敗難民代表團成員後，16強遇上最終金牌得主的Ulugbek Rashitov，不過也因此獲得復活賽的機會。然而復活賽面對國手的梁育帥，盧蔚豐即使首回合有表現，但最終也不敵對手，但也創下香港運動員在跆拳道的最佳成績。至於柔道方面，首次出戰奧運的王嘉莉，在女子48公斤級的首圈止步，但仍期望吸取經驗下屆再爭取成績。

石偉雄力抗傷患三戰奧運 體操方面，跳馬石偉雄第3次在奧運中挑戰。在經歷多次傷患的「石仔」，在首跳出現失誤，最終仍然是未能爭取到決賽的機會，但能夠繼續出戰奧運，對石偉雄已經是並不簡單的表現。同樣可惜的是三項鐵人的伍泰龍，這位24歲香港代表首次的奧運，卻因為在水中時被對手抓破了比賽服裝，令他無法完成比賽。

李思穎公路單車成功完賽 在單車項目，香港獎牌得主李慧詩退役，但仍有劉允祐及李思穎代表香港出戰。二人先是出戰男女子的公路單車，當中李思穎在女子組成功完成比賽，取得第64名，已是首位在公路賽完成的香港女子單車手，同時也是亞洲車手中的第3。只是在最後一日轉戰場地單車，李思穎在4項賽事都因為缺乏經驗未能好好發揮，僅以第20名完成。 田徑方面，香港的刁俊稀獲得參賽的「外卡」，最終他在預賽的分組以10秒62得第4名，未能晉級第一圈的比賽。