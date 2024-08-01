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體育
2024-08-01 02:00:00

巴黎奧運．香港代表｜滑浪風帆鄭清然急升第9位　賽艇趙顯臻排名賽將爭取19至24名

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香港滑浪風帆代表鄭清然。(路透社)

香港滑浪風帆代表鄭清然。(路透社)

巴黎奧運香港代表繼續在各項努力。在滑浪風帆項目，男子代表的鄭清然在今日（31日）進行的4場比賽，取得了一場第1名，在總成績躍升第9位，有機會爭取進入獎牌賽。而在賽艇項目，男子單人雙槳的趙顯臻，於今日（31日）進行的排名賽準決賽中取得第5名，將會爭奪賽事的19至24名排名。

奧運的帆船及風帆賽事繼續在馬賽方面進行，當中在男子滑浪風帆iQFoil的香港代表鄭清然在今日有好表現。該項目在今日進行了4場比賽，當中鄭清然在第7場取得第1名，而之後第8至10場分別取得第10、7及5位，在總成績由之前一日的第17，急升上第9位。男子仍有5場比賽，前10名選手可進入獎牌賽爭取獎牌。至於女子組方面，馬君正雖然在其中一場取得第7名，但其餘3場分別是第21、17及14名，總成績再跌一級至第12，而女子組餘下5場比賽，馬君正距離第10名選手有11分距離。

 

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香港滑浪代表鄭清然。(路透社) 香港滑浪風帆代表馬君正。(路透社) 香港滑浪代表鄭清然。(路透社) 香港滑浪風帆代表馬君正。(路透社)

帆船祥傑阿輝第20名完成

另外男子49er帆船的祥傑及阿輝在項目的最後一個賽日取得兩場18及一場第9名，最終總成績在20支組合排20，未能晉身獎牌賽。

創下香港賽艇歷史的趙顯臻，成功打入半準決賽已經是最好的成績。雖然未能打入獎牌的排名賽，但仍可以轉戰較高排名的名次賽。在今日的排名賽中，他以7分03秒68，在分組得第5名，會在之後的第19至24名中爭取更好成績。

 

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趙顯臻在轉戰第19至24名次賽。(美聯社) 趙顯臻在排名賽將轉戰19至24名的名次賽。(路透社)

伍泰龍指服裝在游泳期間被抓破

另外，延至今日展開的男子三項鐵人項目，香港代表伍泰龍未能完成比賽。在55名的選手中，伍泰龍在游泳階段一直維持在53位，在轉到單車項目時距離前列選手已有近4分鐘距離，他在單車項目進行到18公里後的時間退出，最終未能完成賽事。

伍泰龍在賽後接受訪問解釋退賽原因，他表示原本在游泳項目的時候覺得自己可以追上其他對手，不過在其中一個橋底時，覺得被人抓住，之後發現服裝拉鏈出現問題，並有入水情況。由於之後一段的路途會逆流，入水情況會影響表現，但在嘗試修整發現無法修復，最後在單車只是自己在後追，有想過至少完成比賽，不過最後覺得太累而退出。對於服裝問題會否作出投訴，他指意外位置未必拍得到，加上相信對手不一定有意，不過覺得自己未能完成比賽，過去4年的努力白費。

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香港三項鐵人代表伍泰龍。(相片由港協暨奧委會提供) 香港三項鐵人代表伍泰龍。(相片由港協暨奧委會提供) 三項鐵人香港代表伍泰龍。(路透社) 香港三項鐵人代表伍泰龍。(相片由港協暨奧委會提供) 香港三項鐵人代表伍泰龍。(相片由港協暨奧委會提供)
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