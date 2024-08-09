相隔一日之後，再有香港代表在巴黎奧運中上陣。在跆拳道男子68公斤級的比賽，香港的盧蔚豐在資格賽上，先擊敗了來自難民代表團的選手晉級16強，但16強的對手不敵上屆金牌得主的Ulugbek Rashitov。雖然及後獲復活賽資格，但最後負於中國的梁育帥，未能爭取獎牌。
作為香港首位出戰奧運的跆拳道選手，盧蔚豐在面對Yahya Al Ghotany的比賽，開賽不久連踢中對手3次的頭部，取下了9分領先。之後再踢中對方身體及頭部，在首回合贏14:0。第2個回合，雙方最初1分鐘都未能取分，而之後Yahya Al Ghotany雖然先踢中盧蔚豐身體，在這回合以2分領先，不過盧蔚豐之後連續取得5分反超。落後的Yahya Al Ghotany更見急進，同時曝露更多空間給予盧蔚豐，讓這位香港代表之後再中多3次頭部，將比數拉開16:4，讓盧蔚豐在資格賽過關。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
16強不敵上屆金牌得主
盧蔚豐在16強的對手，是烏茲別克的Ulugbek Rashitov。這位烏茲別克的跆拳道高手也是上屆的金牌得主以及杭州亞運的冠軍，在去年的世錦賽就只得銅牌。盧蔚豐在去年亞運也曾與對方交手，結果令他於16強止步。在今次的交手，Ulugbek Rashitov第一回合先踢中盧蔚豐身體得分，之後再因為盧蔚豐的犯規而罰1分。對手的Ulugbek Rashitov之後一次踢中頭部，並頻頻從身體取得分數，在首回合先贏12:0。
第2回合的比賽盧蔚豐開始就被對方踢中身體落後，Ulugbek Rashitov之後再次中頭，將分數拉開。在Ulugbek Rashitov領先9:0後，盧蔚豐成功踢中對方的身軀取得2分，最終仍輸2:9，兩回合被對手擊倒。由於Ulugbek Rashitov成功打入決賽，盧蔚豐獲得復活賽的比賽資格。
巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）
盧蔚豐首回合僅輸1分
在復活賽，盧蔚豐的對手是中國的梁育帥，梁是亞運銅牌得主，不過他當時參加的級數是63公斤級，而非奧運的68公斤級。梁隸屬於中國解放軍隊的跆拳道選手，參加過2019年的軍人運動會。在首回合，梁育帥與盧蔚豐皆不敢莽動，較多時間在試探對手，雙方都被裁判罰分。但之後梁把握到一次機會，連續踢中盧蔚豐身體兩次，將分數拉開5:2，之後梁後退等待比賽結束而再2度被罰分，不過首回合梁仍贏5:4。
第2回合梁繼續在等待時機，並把握機會先踢中盧蔚豐身軀。之後梁再趁盧進攻時連續擊中盧蔚豐身體及頭部，比數拉開7:0。而盧蔚豐急於進攻下，在先失罰分後再被梁以轉身踢中頭部，取得跆拳道最高的5分，以13:0擊敗盧蔚豐，梁育帥兩回合勝出，並銅牌戰對英國的Bradly Sinden。