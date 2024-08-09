相隔一日之後，再有香港代表在巴黎奧運中上陣。在跆拳道男子68公斤級的比賽，香港的盧蔚豐在資格賽上，先擊敗了來自難民代表團的選手晉級16強，但16強的對手不敵上屆金牌得主的Ulugbek Rashitov。雖然及後獲復活賽資格，但最後負於中國的梁育帥，未能爭取獎牌。 作為香港首位出戰奧運的跆拳道選手，盧蔚豐在面對Yahya Al Ghotany的比賽，開賽不久連踢中對手3次的頭部，取下了9分領先。之後再踢中對方身體及頭部，在首回合贏14:0。第2個回合，雙方最初1分鐘都未能取分，而之後Yahya Al Ghotany雖然先踢中盧蔚豐身體，在這回合以2分領先，不過盧蔚豐之後連續取得5分反超。落後的Yahya Al Ghotany更見急進，同時曝露更多空間給予盧蔚豐，讓這位香港代表之後再中多3次頭部，將比數拉開16:4，讓盧蔚豐在資格賽過關。 《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

盧蔚豐首回合僅輸1分 在復活賽，盧蔚豐的對手是中國的梁育帥，梁是亞運銅牌得主，不過他當時參加的級數是63公斤級，而非奧運的68公斤級。梁隸屬於中國解放軍隊的跆拳道選手，參加過2019年的軍人運動會。在首回合，梁育帥與盧蔚豐皆不敢莽動，較多時間在試探對手，雙方都被裁判罰分。但之後梁把握到一次機會，連續踢中盧蔚豐身體兩次，將分數拉開5:2，之後梁後退等待比賽結束而再2度被罰分，不過首回合梁仍贏5:4。 第2回合梁繼續在等待時機，並把握機會先踢中盧蔚豐身軀。之後梁再趁盧進攻時連續擊中盧蔚豐身體及頭部，比數拉開7:0。而盧蔚豐急於進攻下，在先失罰分後再被梁以轉身踢中頭部，取得跆拳道最高的5分，以13:0擊敗盧蔚豐，梁育帥兩回合勝出，並銅牌戰對英國的Bradly Sinden。