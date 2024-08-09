相隔一日之後，再有香港代表在巴黎奧運中上陣。在跆拳道男子68公斤級的比賽，香港的盧蔚豐在資格賽上，擊敗了來自難民代表團的選手晉級16強。不過他16強的對手，是上屆金牌得主的Ulugbek Rashitov，最終盧蔚豐以兩回合0:2不敵對手，不過由於之後Ulugbek Rashitov成功打入決賽，令盧蔚豐獲得復活賽資格，仍有機會爭取獎牌。
作為香港首位出戰奧運的跆拳道選手，盧蔚豐在面對Yahya Al Ghotany的比賽，開賽不久連踢中對手3次的頭部，取下了9分領先。之後再踢中對方身體及頭部，在首回合贏14:0。第2個回合，雙方最初1分鐘都未能取分，而之後Yahya Al Ghotany雖然先踢中盧蔚豐身體，在這回合以2分領先，不過盧蔚豐之後連續取得5分反超。落後的Yahya Al Ghotany更見急進，同時曝露更多空間給予盧蔚豐，讓這位香港代表之後再中多3次頭部，將比數拉開16:4，讓盧蔚豐在資格賽過關。
復活賽對國手梁育帥
盧蔚豐在16強的對手，是烏茲別克的Ulugbek Rashitov。這位烏茲別克的跆拳道高手也是上屆的金牌得主以及杭州亞運的冠軍，在去年的世錦賽就只得銅牌。盧蔚豐在去年亞運也曾與對方交手，結果令他於16強止步。在今次的交手，Ulugbek Rashitov第一回合先踢中盧蔚豐身體得分，之後再因為盧蔚豐的犯規而罰1分。對手的Ulugbek Rashitov之後一次踢中頭部，並頻頻從身體取得分數，在首回合先贏12:0。
第2回合的比賽盧蔚豐開始就被對方踢中身體落後，Ulugbek Rashitov之後再次中頭，將分數拉開。在Ulugbek Rashitov領先9:0後，盧蔚豐成功踢中對方的身軀取得2分，最終仍輸2:9，兩回合被對手擊倒。由於Ulugbek Rashitov成功打入決賽，盧蔚豐獲得復活賽的比賽資格。而他在復活賽的對手是中國的梁育帥，梁是亞運銅牌得主，不過他當時參加的級數是63公斤級，而非奧運的68公斤級。梁是隸屬於中國解放軍隊的跆拳道選手，參加過2019年的軍人運動會。如晉級會再對英國的Bradly Sinden，獲勝可奪得銅牌。
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盧蔚豐賽程
01:30AM 男子68公斤級復活賽：盧蔚豐 對 梁育帥（中國）
02:19AM 男子68公斤級銅牌賽1：盧蔚豐 對 Bradly Sinden（英國）＊