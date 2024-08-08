相隔一日之後，再有香港代表在巴黎奧運中上陣。在跆拳道男子68公斤級的比賽，香港的盧蔚豐在資格賽上，擊敗了來自難民代表團的選手晉級16強。不過他16強的對手，是上屆金牌得主的Ulugbek Rashitov，最終盧蔚豐以兩回合0:2不敵對手，但仍有機會爭取在復活賽出戰。

作為香港首位出戰奧運的跆拳道選手，盧蔚豐在面對Yahya Al Ghotany的比賽，開賽不久連踢中對手3次的頭部，取下了9分領先。之後再踢中對方身體及頭部，在首回合贏14:0。第2個回合，雙方最初1分鐘都未能取分，而之後Yahya Al Ghotany雖然先踢中盧蔚豐身體，在這回合以2分領先，不過盧蔚豐之後連續取得5分反超。落後的Yahya Al Ghotany更見急進，同時曝露更多空間給予盧蔚豐，讓這位香港代表之後再中多3次頭部，將比數拉開16:4，讓盧蔚豐在資格賽過關。