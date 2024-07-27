巴黎奧運．香港代表｜羽毛球鄧俊文謝影雪混雙報捷　賽艇趙顯臻預賽第4轉戰復活賽（不斷更新）

巴黎奧運首個比賽日展開，香港運動員亦率先登場。當中賽艇的趙顯臻是首位出場港隊代表，他在男子單人雙槳項目預賽僅負匈牙利對手排第4，將會轉戰明日的復活賽。在羽毛球項目，混雙組合的鄧俊文與謝影雪輕取中華台北的葉宏蔚及李佳馨。
在羽毛球項目，混雙的鄧俊文與謝影雪在分組首戰中華台北的葉宏蔚及李佳馨，香港組合在兩局都沒有太大的壓力，以兩局21:13及21:13，僅花37分鐘就出線。由於同組的丹麥組合在奧運前已經退出，令「鄧謝配」很大機會爭取分組前兩名的出線。
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趙顯臻望明日保持水準
趙顯臻是香港代表團的首位登場的運動員，不過他在預賽編入最後的第6組。在開賽的初段他一度保持在前列位置，落後於丹麥的Sverri Nielsen。在預賽的前3名可以直接晉級半準決賽，上屆賽事第4名的丹麥選手在這組有明顯距離，在比賽一直領先。而趙顯臻就與保加利亞及匈牙利的對手爭取晉級資格。
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趙顯臻指發揮正常以上 冀復活賽保持水準
在比賽的一半路程，趙顯臻仍保持前3名，並與保加利亞的Kristian Vasilev在爭奪2、3名。不過到最後的一段路，匈牙利的Pal Petervari發力追上，一直與趙顯臻爭奪第3的位置，而最後趙顯臻以7分00秒9的時間取得第4名，與Pal Petervari僅差秒半時間。
雖然趙顯臻未能取得晉級準決賽資格，不過仍可轉戰復活賽，復活賽3組的前2名可以返回準決賽，餘下選手就跌入排名賽。而趙顯臻的預賽時間是復活賽選手中最快。趙顯臻表示今日表現是自己正常以上的發揮，在平風狀況下有7分鐘算不錯，但是自己仍是預賽6組最快，因此希望明日可以保持今日的發揮。他又指，對僅負未能晉級還是可惜，但自己仍希望會逐場努力。
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柔道王嘉莉稱未能發揮賽前準備
至於香港柔道代表的王嘉莉，在女子48公斤以下的32強比賽先面對土耳其的Katharina Tanzer。不過最後被對手取得「一本」，令她首圈就要止步。王嘉莉在賽後表示，其實在賽前已研究過對手的打法，也知道對手的優點，不過還是未能在比賽中做好防守，最後被對手擊敗。她又表示，希望香港人可以繼續支持其他香港奧運代表。
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女子泳隊接力預賽第7名完成
在游泳項目，香港代隊出戰女子4x100米自由泳接力。香港隊派出簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳出戰，簡綽桐雖然在一直排在最後，但一直追趕着隔鄰的愛爾蘭隊，而譚凱琳作為香港第2棒繼續追上。直到第3棒鄭莉梅，將與愛爾蘭的距離大幅收窄下，最後由歐鎧淳於最後50米超越對手，在預賽以3分42秒42取得分組第7名，總成績在兩組16隊取得第15名。