巴黎奧運．香港代表｜羽毛球鄧俊文謝影雪混雙報捷　賽艇趙顯臻預賽第4轉戰復活賽（不斷更新）

女子泳隊接力預賽第7名完成 在游泳項目，香港代隊出戰女子4x100米自由泳接力。香港隊派出簡綽桐、譚凱琳、鄭莉梅、歐鎧淳出戰，簡綽桐雖然在一直排在最後，但一直追趕着隔鄰的愛爾蘭隊，而譚凱琳作為香港第2棒繼續追上。直到第3棒鄭莉梅，將與愛爾蘭的距離大幅收窄下，最後由歐鎧淳於最後50米超越對手，在預賽以3分42秒42取得分組第7名，總成績在兩組16隊取得第15名。