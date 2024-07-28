巴黎奧運．香港代表｜賽艇趙顯臻復活賽得第2晉級半準決賽　滑浪風帆風力不足延期

巴黎奧運的第2個賽日，賽艇代表的趙顯臻繼續是香港代表首位登場運動員。他在男子單人雙槳復活賽，取得分組第2名成績晉級半準決賽。另外在馬賽舉行的帆船及滑浪風帆項目，因為風力不足而令滑浪風帆比賽延期，不過帆船項目仍在進行。
在首個賽日預賽未能取得分組前3名，趙顯臻在今日（28日）的復活賽尋求返回半準決賽的機會。在復活賽的3個分組，只有小組前2名可以返回仍可爭取獎牌的半準決賽。趙顯臻在初段率先發力，不過他之後一直保持在第3位。來自百慕達的Dara Alizadeh雖然一開始搶頭，但比賽中段已見他體力不繼，而哈薩克的Dara Alizadeh初段也上到第2。
比賽中段阿爾及利亞的Sid Ali Boudina已搶上前領先，趙顯臻就繼續守在第3的位於。在最後500米趙顯臻發力追過百慕達代表後，最終獲得分組次名，晉身之後的半準決賽。趙顯臻賽後表示，對於自己已創下香港賽艇在奧運的歷史成績，因此很高興，他又透露家人今日有到場支持。
滑浪風帆風力不足延期
另外，由於當地的風力不足，原定出戰滑浪風帆項目的馬君正及鄭清然都未能上場。不過帆船項目，男子49er帆船的代表祥傑及阿輝仍繼續比賽。在首場的賽事，二人在20個代表中取得第16名。第2場祥傑及阿輝有較好表現，在初段更上過第8位，而最終以第12完成。