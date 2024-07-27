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體育
2024-07-27 17:30:00

巴黎奧運．香港代表｜賽艇趙顯臻預賽第4轉戰復活賽　柔道王嘉莉首戰不敵對手（不斷更新）

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香港代表趙顯臻出戰賽艇項目。(美聯社)

香港代表趙顯臻出戰賽艇項目。(美聯社)

巴黎奧運首個比賽日展開，香港運動員亦率先登場。當中賽艇的趙顯臻是首位出場港隊代表，他在男子單人雙槳項目預賽僅負匈牙利對手排第4，將會轉戰明日的復活賽。至於在柔道項目，王嘉莉首戰32強不敵土耳其對手出局。

趙顯臻是香港代表團的首位登場的運動員，不過他在預賽編入最後的第6組。在開賽的初段他一度保持在前列位置，落後於丹麥的Sverri Nielsen。在預賽的前3名可以直接晉級半準決賽，上屆賽事第4名的丹麥選手在這組有明顯距離，在比賽一直領先。而趙顯臻就與保加利亞及匈牙利的對手爭取晉級資格。

 

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

香港代表趙顯臻出戰賽艇項目。(相片由港協暨奧委會提供) 香港賽艇代表趙顯臻預賽獲第4名。(美聯社) 香港賽艇代表趙顯臻預賽獲第4名。(美聯社)

趙顯臻指發揮正常以上　冀復活賽保持水準

在比賽的一半路程，趙顯臻仍保持前3名，並與保加利亞的Kristian Vasilev在爭奪2、3名。不過到最後的一段路，匈牙利的Pal Petervari發力追上，一直與趙顯臻爭奪第3的位置，而最後趙顯臻以7分00秒9的時間取得第4名，與Pal Petervari僅差秒半時間。

雖然趙顯臻未能取得晉級準決賽資格，不過仍可轉戰復活賽，復活賽3組的前2名可以返回準決賽，餘下選手就跌入排名賽。而趙顯臻的預賽時間是復活賽選手中最快。趙顯臻表示今日表現是自己正常以上的發揮，在平風狀況下有7分鐘算不錯，但是自己仍是預賽6組最快，因此希望明日可以保持今日的發揮。他又指，對僅負未能晉級還是可惜，但自己仍希望會逐場努力。

 

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香港柔道代表王嘉莉在32強止步。(路透社) 香港柔道代表王嘉莉。(相片由港協暨奧委會提供) 香港柔道代表王嘉莉。(相片由港協暨奧委會提供) 香港柔道代表王嘉莉。(相片由港協暨奧委會提供)

柔道王嘉莉稱未能發揮賽前準備

至於香港柔道代表的王嘉莉，在女子48公斤以下的32強比賽先面對土耳其的Katharina Tanzer。不過最後被對手取得「一本」，令她首圈就要止步。王嘉莉在賽後表示，其實在賽前已研究過對手的打法，也知道對手的優點，不過還是未能在比賽中做好防守，最後被對手擊敗。她又表示，希望香港人可以繼續支持其他香港奧運代表。

 

 

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