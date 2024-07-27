巴黎奧運．香港代表｜賽艇趙顯臻預賽第4轉戰復活賽　柔道王嘉莉首戰不敵對手（不斷更新）

巴黎奧運首個比賽日展開，香港運動員亦率先登場。當中賽艇的趙顯臻是首位出場港隊代表，他在男子單人雙槳項目預賽僅負匈牙利對手排第4，將會轉戰明日的復活賽。至於在柔道項目，王嘉莉首戰32強不敵土耳其對手出局。

趙顯臻是香港代表團的首位登場的運動員，不過他在預賽編入最後的第6組。在開賽的初段他一度保持在前列位置，落後於丹麥的Sverri Nielsen。在預賽的前3名可以直接晉級半準決賽，上屆賽事第4名的丹麥選手在這組有明顯距離，在比賽一直領先。而趙顯臻就與保加利亞及匈牙利的對手爭取晉級資格。