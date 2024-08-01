巴黎奧運的羽毛球項目，香港羽毛球代表全數出局。在當地時間的周三（7月31日）舉行的賽事。混雙組合的鄧俊文及謝影雪以局數0:2不敵南韓組合的徐承宰及蔡侑玎。至於男單的李卓耀同樣以0:2的局數不敵周天成，未能晉身淘汰賽。
成功在分組賽晉級，香港的「鄧謝配」混雙組合鄧俊文及謝影雪，在八強面對賽事3號種子的南韓組合徐承宰及蔡侑玎。在首局的比賽香港組合面對着去年世錦賽冠軍組合，確實並不輕鬆，港隊先以15:21輸第1局。第2局對手乘着氣勢，在領先過12分下，再以21:10取下第2局，令港隊組合以0:2局數出局。
李卓耀：今日落敗不代表不能贏回來
在周二（30日）李卓耀在首場分組賽，擊敗墨西哥的對手局數2:1。李卓耀在今日再戰分組最強的對手，中華台北的周天成。首局李卓耀仍能緊追着對手，首局僅負18:21。然而在第2局李卓耀的表現滑落，周天成以21:13再贏多局，局數贏2:0。由於分組賽只有1名球手可以晉身淘汰賽，兩戰全勝周天成晉身16強。
李卓耀在賽後表示，今日的比賽表演不能說是滿意。他指自己在這個階級是可以做得更好，他又承認自己有一些的缺點還是沒能填補，仍需要繼續克服自己本身的問題。他又承認自己的情緒起伏大，影響自己的表現。不過他表示，今日的落敗不代表之後不能贏回來。