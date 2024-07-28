江旻憓為香港取得今屆首面金牌後，香港劍擊隊繼續出擊。當中陳諾思在女子花劍個人賽率先晉身16強。她在32強首戰以15:14擊敗日本的東晟良晉級。至於男子重劍項目，香港代表的何瑋桁就不敵日本的山田優，未能晉級。 年僅19歲的陳諾思首次出戰奧運，在首圈輪空下，次圈的比賽就與賽事11號種子的日本劍手東晟良對壘。縱然日本劍手先取1分領先，不過陳諾思之後連續得分，首節陳諾思領先7:4。不過第2節的比賽，東晟良作出了調整，逐漸將比分追回，更是一度後先11:10，不過陳諾思之後仍追平，在第2節完雙方打成11:11。

第3節的比賽東晟良採取主動進攻，不過陳諾思還是抵得住壓力，在最後與對手打成14:14平手。重要的最後一劍，陳諾思在獲得裁判的判定得分下，以15:14擊敗日本劍手，率先打入16強。 何瑋桁一度大幅優先 在稍後進行的男子重劍，香港的何瑋桁在32強面對日本的山田優。何瑋桁首節以分數5:2領先，進入第2節何瑋桁更是領先過7:2，但之後山田優修正狀況之後，將比數逐漸拉回，山田優在完第2節已追平比數8:8。第3節山田優把握機會，終以15:9擊敗何瑋桁。