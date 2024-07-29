香港乒乓球代表的黃鎮廷繼在混雙與杜凱琹殺入四強，今早（29日）先在男單出戰，面對來自塞內加爾的Ibrahima Diaw。在落後一局下，一度反先對手，不過又被對手兩度追平，最終險勝局數4:3晉級。至於女單的朱成竹，以4:0局數輕取中華台北的簡彤娟晉級。
上屆賽事在首戰敗陣，黃鎮廷今屆在首圈面對來自塞內加爾的Ibrahima Diaw。首局黃鎮廷意外輸7:11。第2局對黃鎮廷是關鍵一局，因為對手一度取得領先，不過在黃鎮廷力追之下，在多番「刁時」以18:16追回一局。第3局黃鎮廷乘勢再贏11:8處於領先局面。Ibrahima Diaw在第4局以11:6，將局數再度扳平至2:2。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
黃鎮廷次圈硬撼樊振東
第5局黃鎮廷交出一個「Love Game」，以11:0輕鬆取得這局領先。不過Ibrahima Diaw第6局仍然堅持地將局數追平。雙方要在決勝第7局定勝。不過黃鎮廷延續第5局的氣勢，以11:4再取多局，以局數4:3險勝過關。黃鎮廷下一圈面對考驗，對手是國家隊的樊振東。
黃鎮延賽後表示，對今日表現滿意，他指對手Ibrahima Diaw今場打得好，而且對手以前是法國隊成員，因此今次在主場獲得觀眾的支持。他又指，第2局能力保不失是今日的關鍵，因為落後兩局將會更難取勝。
巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）
黃鎮廷滿意自己表現
另外，黃鎮廷被問到今日混雙的對手，他指確實他們對北韓對手了解不多，但對手也沒有與他們對賽太多，故也不一定很了解香港球手的表現。
在之後舉行的女單，香港代表的朱成竹面對中華台北的簡彤娟。朱成竹在這場對賽僅花30分鐘，就以直落4局擊敗對手晉級。朱成竹一開始已連續以3局同一局分的11:7擊敗簡彤娟，雖然對手在第4局頑抗迫到「刁時」，但是朱成竹還是以12:10的比分擊敗對手。