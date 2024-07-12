巴黎奧運｜香港羽毛球組合鄧俊文謝影雪　被抽入死亡之組

巴黎奧運羽毛球項目在今日（12日）舉行分組賽的抽籤，當中香港的混雙組合鄧俊文及謝影雪被編入了C組，同組遇上日本、中華台北及丹麥的組合，爭取出線並不輕易。
目前在國際羽毛球聯會（BWF）的混雙排名第7的香港組合鄧俊文及謝影雪，在奧運的分組將會遇上日本組合的渡邊勇大及東野有紗、中華台北的葉宏蔚及李佳馨，還有丹麥的Mathias Christiansen及Alexandra Boje，4支組合的世界排名最低都只有11位，是名符其實的死亡之組。分組4隊會進行單循環賽制，當中最佳成績2隊出線八強。
▼奧運混雙分組▼
李卓耀分組巧遇周天成
至於在女雙方面，香港的楊雅婷與楊霈霖組合編入了B組，同組有世界排名第3的中國組合劉聖書及譚寧，其餘兩隊是美國的許忻霏（Annie Xu）與許怡霏（Kerry Xu）姊妹以及保加利亞的Gabriela Stoeva與Stefani Stoeva姊妹組合。香港組合目前世界排名18，而保加利亞及美國組合就排22及30。
女單方面，香港的盧善恩就編入D組，對手分別是世界排名16的泰國球手Supanida Katethong及巴西的Juliana Viana Vieira。而男單，香港代表李卓耀落入I組，對手是中華台北的周天成以及墨西哥的Luis Ramon Garrido。單打項目，分組球手會爭逐唯一的一個晉級資格。