巴黎奧運｜香港羽毛球組合鄧俊文謝影雪　被抽入死亡之組

巴黎奧運羽毛球項目在今日（12日）舉行分組賽的抽籤，當中香港的混雙組合鄧俊文及謝影雪被編入了C組，同組遇上日本、中華台北及丹麥的組合，爭取出線並不輕易。

目前在國際羽毛球聯會（BWF）的混雙排名第7的香港組合鄧俊文及謝影雪，在奧運的分組將會遇上日本組合的渡邊勇大及東野有紗、中華台北的葉宏蔚及李佳馨，還有丹麥的Mathias Christiansen及Alexandra Boje，4支組合的世界排名最低都只有11位，是名符其實的死亡之組。分組4隊會進行單循環賽制，當中最佳成績2隊出線八強。

▼奧運混雙分組▼