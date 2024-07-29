巴黎奧運將在當地時間的7月26日舉行開幕禮，不過足球及七人欖球項目在7月24日已提前展開。至於香港運動員，或者最快在開幕後的翌日（7月27日）就要出戰，當中羽毛球混雙的鄧俊文及謝影雪會在分組賽登場。

上屆東京奧運，香港運動員取得1金2銀3銅的成績，是香港歷來最佳的成績。而在今屆巴黎奧運，雖然李慧詩及劉慕裳分別退役以及空手道未有納入而無法出戰，不過包括何詩蓓及張家朗在內的多位香港運動員，已取得入場券的資格。當中多數的本港運動員會集中在初段出戰。其中上屆金牌得主的張家朗會在男子花劍的個人賽上陣，比賽會在7月29日晚開始，金牌戰會在7月30日凌晨舉行。至於上屆兩面銀牌的何詩蓓，其主要的女子200米自由泳決賽，同樣是7月30日凌晨上演。