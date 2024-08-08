巴黎奧運將在當地時間的7月26日舉行開幕禮，上屆東京奧運，香港運動員取得1金2銀3銅的成績。在今屆巴黎奧運，雖然李慧詩及劉慕裳分別退役以及空手道未有納入而無法出戰，但何詩蓓、張家朗及江昊憓已為香港取得2金2銅的成績，創香港奧運最多金牌紀錄。在最後一個星期，香港隊仍有跆拳道及單車隊成員壓陣出擊。
《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員
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巴黎奧運 香港運動員主要賽程
8月8日
跆拳道
03:00PM 男子68公斤以下級資格賽：盧蔚豐 對 Yahya Al Ghotany（難民代表團）
04:35PM 男子68公斤以下級16強：盧蔚豐 對 Ulugbek Rashitov（烏茲別克）＊
09:06PM 男子68公斤以下級八強＊
10:24PM 男子68公斤以下級四強＊
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＊（假如晉級）
＃（詳細待定）
巴黎奧運 香港運動員主要賽程
8月9日
跆拳道
02:51AM 男子68公斤以下級獎牌賽：盧蔚豐＊
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8月11日
場地單車
05:00PM 女子個人全能Race 1：李思穎
05:57PM 女子個人全能Race 2：李思穎
06:53PM 女子個人全能Race 3：李思穎
07:56PM 女子個人全能Race 4：李思穎
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＊（假如晉級）
＃（詳細待定）
巴黎奧運│張家朗爭取衛冕 稱不會給自己太大壓力
巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包
除了本地運動員外，還有其他項目都是香港所關注。當中，田徑項目100米男飛人會在8月5日的凌晨誕生。而籃球方面，美國男子的「夢幻隊」會在7月28日晚率先迎戰塞爾維亞。而中國女排會在7月29日晚與美國女排火拼。
巴黎奧運｜新增項目霹靂舞初登奧運舞台 空手道棒球被剔除
巴黎奧運 其他焦點賽程：
8月8日
田徑：
01:00AM 女子撐桿跳決賽
籃球：
11:30PM 男子四強：法國 對 德國
跳水：
09:00PM 男子3米彈板
足球：
11:00PM 男子銅牌賽：摩洛哥 對 埃及
運動攀登：
06:54PM 男子速度賽決賽
乒乓球：
04:00PM 男子團體四強：中國 對 法國
09:00PM 女子團體四強：中國 對 南韓
排球：
10:00PM 女子四強：巴西 對 美國
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8月9日
田徑：
02:30AM 男子200米決賽
03:45AM 男子110米欄決賽
籃球：
03:30AM 男子四強：美國 對 塞爾維亞
跳水：
09:00PM 女子3米彈板
足球：
09:00PM 女子銅牌賽：西班牙 對 德國
運動攀登：
06:28PM 男子抱石及難度賽決賽
乒乓球：
02:00AM 女子團體四強：德國 對 日本
04:00PM 男子團體銅牌戰
09:00PM 男子團體金牌戰
排球：
02:00AM 女子四強：土耳其 對 意大利
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8月10日
田徑：
01:45AM 男子4x100米接力決賽
籃球：
05:00PM 男子銅牌賽
沙灘排球：
04:30AM 女子決賽
霹靂舞：
03:23AM 女子決賽
跳水：
09:00PM 男子10米高台
足球：
12:00AM 男子決賽
11:00PM 女子決賽
運動攀登：
06:28PM 女子抱石及難度賽決賽
排球：
11:15PM 女子銅牌戰
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8月11日
籃球：
03:30AM 男子決賽
09:30PM 女子決賽
霹靂舞：
03:23AM 男子決賽
排球：
07:00PM 女子決賽
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8月12日
02:00AM 閉幕禮