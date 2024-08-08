場地單車 05:00PM 女子個人全能Race 1：李思穎 05:57PM 女子個人全能Race 2：李思穎 06:53PM 女子個人全能Race 3：李思穎 07:56PM 女子個人全能Race 4：李思穎

除了本地運動員外，還有其他項目都是香港所關注。當中，田徑項目100米男飛人會在8月5日的凌晨誕生。而籃球方面，美國男子的「夢幻隊」會在7月28日晚率先迎戰塞爾維亞。而中國女排會在7月29日晚與美國女排火拼。

巴黎奧運 其他焦點賽程：

8月8日

田徑：

01:00AM 女子撐桿跳決賽

籃球：

11:30PM 男子四強：法國 對 德國

跳水：

09:00PM 男子3米彈板

足球：

11:00PM 男子銅牌賽：摩洛哥 對 埃及

運動攀登：

06:54PM 男子速度賽決賽

乒乓球：

04:00PM 男子團體四強：中國 對 法國

09:00PM 女子團體四強：中國 對 南韓

排球：

10:00PM 女子四強：巴西 對 美國

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8月9日

田徑：

02:30AM 男子200米決賽

03:45AM 男子110米欄決賽

籃球：

03:30AM 男子四強：美國 對 塞爾維亞

跳水：

09:00PM 女子3米彈板

足球：

09:00PM 女子銅牌賽：西班牙 對 德國

運動攀登：

06:28PM 男子抱石及難度賽決賽

乒乓球：

02:00AM 女子團體四強：德國 對 日本

04:00PM 男子團體銅牌戰

09:00PM 男子團體金牌戰

排球：

02:00AM 女子四強：土耳其 對 意大利

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8月10日

田徑：

01:45AM 男子4x100米接力決賽

籃球：

05:00PM 男子銅牌賽

沙灘排球：

04:30AM 女子決賽

霹靂舞：

03:23AM 女子決賽

跳水：

09:00PM 男子10米高台

足球：

12:00AM 男子決賽

11:00PM 女子決賽

運動攀登：

06:28PM 女子抱石及難度賽決賽

排球：

11:15PM 女子銅牌戰

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8月11日

籃球：

03:30AM 男子決賽

09:30PM 女子決賽

霹靂舞：

03:23AM 男子決賽

排球：

07:00PM 女子決賽

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8月12日

02:00AM 閉幕禮