熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 黃金海灣 深中通道 機票優惠 香港小姐2024 日圓匯率走勢 美國大選2024 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 健身 食譜 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
體育
2024-08-08 04:00:00

巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事　跆拳道盧蔚豐初登場

分享：
巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事一覽 本地4電視台免費直播（am730製圖）

巴黎奧運｜香港運動員名單及焦點賽事一覽 本地4電視台免費直播（am730製圖）

adblk5

巴黎奧運將在當地時間的7月26日舉行開幕禮，上屆東京奧運，香港運動員取得1金2銀3銅的成績。在今屆巴黎奧運，雖然李慧詩及劉慕裳分別退役以及空手道未有納入而無法出戰，但何詩蓓張家朗及江昊憓已為香港取得2金2銅的成績，創香港奧運最多金牌紀錄。在最後一個星期，香港隊仍有跆拳道及單車隊成員壓陣出擊。

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

巴黎奧運｜港九直播商場盤點 港鐵直達！送過百萬獎品＋巴黎來回機票（持續更新）

巴黎奧運 香港運動員主要賽程

8月8日

跆拳道
03:00PM　男子68公斤以下級資格賽：盧蔚豐　對　Yahya Al Ghotany（難民代表團）
04:35PM　男子68公斤以下級16強：盧蔚豐　對　Ulugbek Rashitov（烏茲別克）＊
09:06PM　男子68公斤以下級八強＊
10:24PM　男子68公斤以下級四強＊

巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）

＊（假如晉級）
＃（詳細待定）

adblk6
巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，7月18日更新（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月6日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月7日乒乓球女團，朱成竹及李皓晴等出擊。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月8日盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月9日乒乓球女團，盧蔚豐出戰跆拳道。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月10日乒乓球女團或出戰。（am730製圖） 巴黎奧運2024時間表｜香港運動員焦點賽程，8月11日李思穎出戰場地單車。（am730製圖）

巴黎奧運 香港運動員主要賽程

8月9日

跆拳道
02:51AM　男子68公斤以下級獎牌賽：盧蔚豐＊

—————————————————————

8月11日

場地單車
05:00PM　女子個人全能Race 1：李思穎
05:57PM　女子個人全能Race 2：李思穎
06:53PM　女子個人全能Race 3：李思穎
07:56PM　女子個人全能Race 4：李思穎

—————————————————————

＊（假如晉級）
＃（詳細待定）

巴黎奧運│張家朗爭取衛冕　稱不會給自己太大壓力

巴黎奧運｜開幕禮時間、香港運動員名單及直播、閉幕禮懶人包

活力奧運觀賞站｜18區地址。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，中西區、東區、南區、灣仔、九龍城、觀塘。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括深水埗、黃大仙、油尖旺、離島、葵青、北區。（am730製圖） 活力奧運觀賞站｜18區地址，包括沙田、大埔、荃灣、屯門、元朗、西貢。（am730製圖）

除了本地運動員外，還有其他項目都是香港所關注。當中，田徑項目100米男飛人會在8月5日的凌晨誕生。而籃球方面，美國男子的「夢幻隊」會在7月28日晚率先迎戰塞爾維亞。而中國女排會在7月29日晚與美國女排火拼。

巴黎奧運｜新增項目霹靂舞初登奧運舞台 空手道棒球被剔除

巴黎奧運 其他焦點賽程：

8月8日

田徑：
01:00AM　女子撐桿跳決賽

籃球：
11:30PM　男子四強：法國　對　德國

跳水：
09:00PM　男子3米彈板

足球：
11:00PM　男子銅牌賽：摩洛哥　對　埃及

運動攀登：
06:54PM　男子速度賽決賽

乒乓球：
04:00PM　男子團體四強：中國　對　法國
09:00PM　女子團體四強：中國　對　南韓

排球：
10:00PM　女子四強：巴西　對　美國

—————————————————————

8月9日

田徑：
02:30AM　男子200米決賽
03:45AM　男子110米欄決賽

籃球：
03:30AM　男子四強：美國　對　塞爾維亞

跳水：
09:00PM　女子3米彈板

足球：
09:00PM　女子銅牌賽：西班牙　對　德國

運動攀登：
06:28PM　男子抱石及難度賽決賽

乒乓球：
02:00AM　女子團體四強：德國　對　日本
04:00PM　男子團體銅牌戰
09:00PM　男子團體金牌戰

排球：
02:00AM　女子四強：土耳其　對　意大利

—————————————————————

8月10日

田徑：
01:45AM　男子4x100米接力決賽

籃球：
05:00PM　男子銅牌賽

沙灘排球：
04:30AM　女子決賽

霹靂舞：
03:23AM　女子決賽

跳水：
09:00PM　男子10米高台

足球：
12:00AM　男子決賽
11:00PM　女子決賽

運動攀登：
06:28PM　女子抱石及難度賽決賽

排球：
11:15PM　女子銅牌戰

—————————————————————

8月11日

籃球：
03:30AM　男子決賽
09:30PM　女子決賽

霹靂舞：
03:23AM　男子決賽

排球：
07:00PM　女子決賽

—————————————————————

8月12日

02:00AM　閉幕禮

巴黎奧運｜日本男排帶著隊友遺願而戰 石川祐希都睇《排球少年》？

立即CLICK⬇️⬇️參加遊戲贏獎品⬇️⬇️