巴黎奧運｜馬拉松游泳賽水質問題「未解決」 西班牙女將跳舞壯膽積極面對「恐懼」

巴黎奧運會為整治塞納河水質，共投放了14億歐元，但效果不似預期，大腸桿菌問題「未解決」！三項鐵人賽舉行時，直播見到有選手上水後馬上狂嘔吐，情況之駭人，真是隔住個Mon都聞得見。不少選手完賽後不適生病，更有選手證實感染大腸桿菌要住院。

與塞納河「搏鬥」過的選手，恐怕不會想再經歷一次，而最慘的應該是即將要下水的運動員。西班牙女子游泳馬拉松選手馬天尼絲（Angela Martinez）周四（8日）就要參加比賽，心情難免忐忑。馬天尼絲選擇跳舞減壓，並拍片放上TikTok與世界分享她的「恐懼」：「我還在說服自己，在充斥死老鼠的塞納河游10公里！救命，為何奧運比賽會在此地方舉行？」她跳完舞還為自己祈禱，短片目前已錄逾1600萬點擊率，獲200萬個點讚，看來大家都好「同情」馬天尼絲。

24歲的馬天尼絲懂得笑着面對，證明她今年贏得埃及世界盃該項目銅牌，並非浪得虛名！而且再積極地看，選手都受不了骯髒的塞納河河水，會不會驅使他們游快點，從而有更出色的成績？上屆東京奧運冠軍是巴西的古娜（ana marcela cunha），當時成績是1小時59分零30.8秒，頭7名均在兩小時內完成，且看今屆如何？ 原文刊登於 Yahoo 體育