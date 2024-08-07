巴黎奧運｜14歲澳洲少女滑板公園賽奪金　開心那布朗繼續分獲銀銅（更新）

巴黎奧運的滑板項目，今日（6日）開始進行公園賽的比賽。在預賽上屆銀牌得主的開心那以首名晉級，相反衞冕的四十住櫻在預賽得第10無緣晉級。不過到決賽，開心那雖然在第一輪交出91.98的成績領先，但澳洲的亞莉莎迪奧（Arisa Trew）造出93.18反先，並成功奪得金牌。至於開心那及上屆第3名的英國名將施佳布朗（Sky Brown），繼續與上屆一樣分獲銀牌及銅牌。
經過3年的準備，開心那已成長成15歲的少女。在技術上也更見進步，繼在預賽後，決賽的首輪已經造出讓觀眾興奮的91.98分。至於預賽第2的美國代表屈絲泰恩（Bryce Wettstein）也取得88.12排第2。到第2輪的比賽，亞莉莎迪奧以90.11分的成績，而施佳布朗之後亦有91.60分，將三甲的分推升至90分以上。
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亞莉莎迪奧最後一輪超越開心那奪金
到第3輪的表演，亞莉莎迪奧再造出更高難度的演出，並獲得93.18分。至於布朗之後也取得92.31升上次席。在最後一位出場的開心那，雖然交出比首輪更高難度的演出，但最終只得92.63分，未能超越亞莉莎迪奧，令這位14歲澳洲代表贏得金牌。開心那就繼上屆後，再次屈居亞軍，而布朗也繼續排第3。
另外早前的預賽。日本的3名代表開心那、四十住櫻以及草木比奈野同在第一組比賽。開心那首輪表演已做出85.04分的成績領先，至於衞冕的四十住首輪亦有79.70的成績。開心那之後在第2輪取得了88.07的高分，令她在榜首優勢擴大，相反四十住之後兩輪都未能完成，只計算第1輪的分數。至於草木比奈野在第3輪取得85.11分，與美國的屈絲泰恩分別排第2及第3。
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英國名將施佳布朗第4名晉級
在之後第3組，英國名將的施佳布朗登場。這位僅16歲的滑板明星，在首輪先做出84.75分，可是第3輪未能完成，在計算最佳一次成績也只以首輪結果，但84.75分也足以令她取得第4名晉級決賽。而芬蘭的13歲代表施維奧（Heili Sirvio）表現也不俗，這位在澳洲長大的芬蘭選手首輪雖然失手，但其轉身動作及速度皆驚人，最後第2節亦交出了83.42的成績，最終取得預賽第5名。
隨着最近一組的巴西代表華莉菈（Dora Varella）取得82.29分的成績，令到四十住櫻只排第10，無緣以前8名晉身稍後的決賽。另外，中國的11歲代表鄭好好，以第18名出局。