巴黎奧運｜20歲岡慎之助個人全能力壓中國選手奪金　橋本大輝衞冕失敗

巴黎奧運的體操賽事，在完成團體賽即開始個人項目的比賽。當中在男子個人全能，日本的岡慎之助力壓中國的張博恒及蕭若騰奪得金牌，至於上屆金牌得主，同是日本的橋本大輝就只得第6名。
日本選手自2012年起已是男子體操個人全能的冠軍得主，今屆日本由20歲的新星岡慎之助與衞冕的橋本大輝取得代表資格。而中國就有上屆銀牌的蕭若騰及杭州亞運金牌的張博恒上陣。在自由體操項目，英國的Jake Jarman取得最高的14.900，而橋本大輝亦有14.633分，岡慎之助獲得14.566分。然而兩個中國代表蕭若騰只有14.333，張博恒更是只得13.233，這成了往後張博恒難追上的原因。
之後的鞍馬，岡慎之助繼續穩定的發揮，取得14.500的分數。雖然張博恒在吊環發揮出色，取得14.600分，而岡慎之助只有13.866。不過在跳馬、雙槓及單槓項目，岡慎之助只以些微分數稍遜於張博恒。結果岡慎之助以86.832分，以0.233之差擊敗張博恒奪得金牌，而蕭若騰以86.364分得銅牌。
岡慎之助仍不滿意表現
去年才首次出戰世錦賽，第一次在奧運會上登場已取得2面金牌，岡慎之助成日本體操的新星。不過賽後他仍對自己的表現有所挑剔：「我還是沒法按自己方式表現。最初的着地是很好，但是後半的表現有點困難。」他表示自己的表現仍是不足，希望可以做到零失誤。
隊友的橋本大輝，最終只得第6未能衞冕，賽後雖然祝賀隊友岡，不過之後自己也哭起來。他表示：「能見證新的歷史是我幸運。」他表示：「我沒有相過衞冕，在受傷後可以回歸進行比賽。」對於賽後的淚水，他表示這是自己快樂的淚水，因為能夠在團體賽取得金牌已經很滿足。日本在體操的個人全能項目自2012年開始由內村航平連奪兩屆，再由橋本大輝接棒，而現在就到岡慎之助，已是連續4屆由日本隊獲得。日本媒體就表示，內地社交媒體不少網民仍讚揚日本代表的表現，也指出日本隊仍保持禮貌。