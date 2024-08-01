巴黎奧運｜20歲岡慎之助個人全能力壓中國選手奪金　橋本大輝衞冕失敗

巴黎奧運的體操賽事，在完成團體賽即開始個人項目的比賽。當中在男子個人全能，日本的岡慎之助力壓中國的張博恒及蕭若騰奪得金牌，至於上屆金牌得主，同是日本的橋本大輝就只得第6名。 日本選手自2012年起已是男子體操個人全能的冠軍得主，今屆日本由20歲的新星岡慎之助與衞冕的橋本大輝取得代表資格。而中國就有上屆銀牌的蕭若騰及杭州亞運金牌的張博恒上陣。在自由體操項目，英國的Jake Jarman取得最高的14.900，而橋本大輝亦有14.633分，岡慎之助獲得14.566分。然而兩個中國代表蕭若騰只有14.333，張博恒更是只得13.233，這成了往後張博恒難追上的原因。

之後的鞍馬，岡慎之助繼續穩定的發揮，取得14.500的分數。雖然張博恒在吊環發揮出色，取得14.600分，而岡慎之助只有13.866。不過在跳馬、雙槓及單槓項目，岡慎之助只以些微分數稍遜於張博恒。結果岡慎之助以86.832分，以0.233之差擊敗張博恒奪得金牌，而蕭若騰以86.364分得銅牌。 岡慎之助仍不滿意表現 去年才首次出戰世錦賽，第一次在奧運會上登場已取得2面金牌，岡慎之助成日本體操的新星。不過賽後他仍對自己的表現有所挑剔：「我還是沒法按自己方式表現。最初的着地是很好，但是後半的表現有點困難。」他表示自己的表現仍是不足，希望可以做到零失誤。