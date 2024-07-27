巴黎奧運｜49人級帆船阿輝／祥傑目標一致　只求盡情發揮享受奧運

懷著一致目標，盡情享受馬賽港上之「五環盛宴」

阿輝／祥傑於3年前東京奧運資格賽，僅以1分飲恨，今次終於在2024年4月的巴黎奧運帆船項目最後資格賽 (Last Chance Regatta) 中，成功趕上「尾班船」。這雙杭州亞運男子49人級帆船銅牌組合，將更上一層樓，懷著一致目標，盡情享受馬賽港上之「五環盛宴」。

即將首度出戰奧運的阿輝／祥傑，雖在今年法國舉行的巴黎奧運帆船項目最後資格賽中，以第7名完成，但終能憑「發展中NOC」計劃獲得最後一席「入場券」，與德國、比利時及巴西組合齊齊出戰巴奧。負責掌舵及決定航線的阿輝，跟主要控制速度的祥傑，在船上可謂合作無間，即使有分歧，亦會盡快處理，不會影響比賽。