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體育
2024-07-27 08:00:00

巴黎奧運｜49人級帆船阿輝／祥傑目標一致　只求盡情發揮享受奧運

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懷著一致目標，盡情享受馬賽港上之「五環盛宴」

阿輝／祥傑於3年前東京奧運資格賽，僅以1分飲恨，今次終於在2024年4月的巴黎奧運帆船項目最後資格賽 (Last Chance Regatta) 中，成功趕上「尾班船」。這雙杭州亞運男子49人級帆船銅牌組合，將更上一層樓，懷著一致目標，盡情享受馬賽港上之「五環盛宴」。

即將首度出戰奧運的阿輝／祥傑，雖在今年法國舉行的巴黎奧運帆船項目最後資格賽中，以第7名完成，但終能憑「發展中NOC」計劃獲得最後一席「入場券」，與德國、比利時及巴西組合齊齊出戰巴奧。負責掌舵及決定航線的阿輝，跟主要控制速度的祥傑，在船上可謂合作無間，即使有分歧，亦會盡快處理，不會影響比賽。

 

 

巴黎奧運｜49人級帆船阿輝／祥傑目標一致 只求盡情發揮享受奧運

巴黎奧運｜49人級帆船阿輝／祥傑目標一致 只求盡情發揮享受奧運

《am730》巴黎奧運專頁 支持香港運動員

性格較為沉默的阿輝直言，帆船是屬於技巧性運動，所以特別喜歡學習帆船操控的經驗；隊友祥傑則更愛感受船上的速度感，最重要是二人目標一致，而且能夠互相學習、互相信任。對於首戰奧運，他倆不諱言，不會奢求名次，只求做好自己，盡情享受馬賽港上跟對手較勁。

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阿輝／祥傑 參賽日期

7月28日至8月1日‧ 男子帆船 (49人級帆船)

阿輝（Akira Sakai）檔案及IG

年齡：31歲

最高世界排名 ：第21名 (2022年6月)

IG：49erhkg

祥傑 (Russell Aylsworth) 檔案及IG

年齡：23歲

最高世界排名 ：第21名 (2022年6月)

IG：russ_aylsworth

阿輝／祥傑威水史：

  • 2019年 49r及49erFX亞洲錦標賽銅牌
  • 2021年穆薩納公開錦標賽亞洲區及非洲區奧運資格賽銀牌
  • 2023年杭州亞運會 男子49人級帆船銅牌
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土生土長的帆手:阿輝／祥傑

  • 阿輝／祥傑皆是土生土長的帆手，自2018年開始拍檔，代表香港帆船隊參賽，翌年已經贏得亞洲錦標賽銅牌。阿輝在船上出生，一生注定與大海結下不解緣，家人同樣喜歡帆船運動，故很自然地成為帆船運動員；祥傑則受爸爸及哥哥影響，9歲便接觸帆船。
  • 2018年阿輝／祥傑開始合作代表香港出賽
  • 2019年亞洲錦標賽中，贏得男子49人級帆船銅牌
  • 2021年亞洲區及非洲區奧運資格賽中，僅以1分飲恨，無緣東京奧運
  • 2023年杭州亞運跟韓國組合同分，僅以第一名次數較多而喜獲49人級帆船銅牌
  • 2024年4月於法國舉行的法國奧運週 (Semaine Olympique Francaise) 最報資格賽獲取巴黎奧運參賽資格

原文刊登於 Yahoo 體育

 

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