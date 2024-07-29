巴黎奧運｜61歲倪夏蓮不言老　晉級乒乓球女單32強挑戰孫穎莎

在巴黎奧運會的舞台上，不僅年輕的運動新星們閃耀光芒，經驗豐富的運動老將也在展示他們的不屈精神。 兩名高齡女乒乓球運動員：盧森堡的倪夏蓮和智利的曾志英，她們用自己的故事證明年齡從不是追求夢想的障礙。

倪夏蓮，一位61歲的乒乓球界傳奇，正在參加她的第六屆奧運，並擔任盧森堡代表團的持旗手。 從上海到德國再到盧森堡，倪夏蓮在她的球拍上寫下了屬於自己的歷史。在這屆奧運上，她不僅代表個人榮譽出戰，還展示了她對乒乓球的深厚情感和非凡技藝。倪夏蓮在今屆女單64強中以4:2的成績擊敗土耳其選手，成功晉級32強。

曾志英的乒乓球生涯始於河南，自9歲起開始練習，11歲進入專業體校，17歲時已是中國國家隊的一員。雖然在國家隊時期未能取得顯著成績，但1989年的一次機會改變了她的人生方向。她前往智利教授乒乓球，最終在那裡落地生根，組建家庭，並完成了轉籍。 這次58歲的曾志英與46歲的黎巴嫩選手瑪麗安娜·薩哈基安(Mariana Sahakian)的對決，兩位高齡選手的總年齡達到104歲。儘管曾志英以0比4落敗，但首次參加奧運的她對此感到非常開心和滿足，將這次經歷視為實現奧運夢想的機會。