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體育
2024-08-02 10:05:57

巴黎奧運｜61歲倪夏蓮分享養生之道 「打乒乓可避免老年癡呆症」

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倪夏蓮

倪夏蓮

61歲的盧森堡乒乓選手倪夏蓮，在第六次征戰奧運賽場上，雖然在女單32強，以局數0:4不敵中國「世界第一」孫穎莎，但快樂乒乓的風格，永不言退的體育精神，贏得全場掌聲。

倪夏蓮接受香港電台採訪時表示，推動她以高齡參加奧運的原因，是希望幫助其他國家實現奧運夢想，也藉此機會向世界展示中國人的拼搏精神，成為東西方橋樑，她又提及，港隊的乒乓球運動員不容易，但都非常優秀和努力。 倪夏蓮說，非常榮幸有機會與孫穎莎交手，很珍惜今次賽事，很努力地打好每一分。

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倪夏蓮 倪夏蓮 巴黎奧運｜倪夏蓮負孫穎莎乒乓女單32強光榮出局，接受全場觀眾掌聲。（路透社） 倪夏蓮 倪夏蓮 「乒壇嫲嫲」倪夏蓮都玩小紅書 同老公瘋狂放閃 個仔撞樣霍啟剛 「乒壇嫲嫲」倪夏蓮都玩小紅書 同老公瘋狂放閃 個仔撞樣霍啟剛 「乒壇嫲嫲」倪夏蓮都玩小紅書 同老公瘋狂放閃 個仔撞樣霍啟剛 「乒壇嫲嫲」倪夏蓮都玩小紅書 同老公瘋狂放閃 個仔撞樣霍啟剛 倪夏蓮光榮出局（美聯社） 巴黎奧運｜倪夏蓮負孫穎莎乒乓女單32強光榮出局，接受全場觀眾掌聲。（路透社） 巴黎奧運｜倪夏蓮負孫穎莎 乒乓女單32強光榮出局。（路透社） 巴黎奧運｜倪夏蓮負孫穎莎 乒乓女單32強光榮出局。（路透社） 巴黎奧運｜倪夏蓮負孫穎莎 乒乓女單32強光榮出局

縱橫乒乓球壇多年，被問到是否有甚麼秘技，她指出，競技體育不可以投機取巧或者變魔術，雖然人們說她很有經驗，但這個經驗也是有實力在後面，並不是空的，亦要有實力在背後支持。

不太吃油炸東西

倪夏蓮又分享養生之道，她認為，乒乓球對上了年紀的人來說，是一種很好的全身運動，打乒乓球的人不容易得老年癡呆症。加上自己生活習慣比較好，不太吃油炸的東西，吃素菜比較多，另外從小在中國接受專業訓練，所以很有紀律性，這種規律的生活形成了她的一種生活方式。

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參加洛杉磯奧運?  太遙遠要尊重現實

被問到四年後會否參加洛杉磯奧運，倪夏蓮說，感到太遙遠，即使是這屆巴黎奧運，她也沒想過能來到，自己已經很幸運，強調要尊重現實。

原文刊登於 香港電台