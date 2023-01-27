巴黎奧運︱IOC允俄羅斯運動員參賽　烏克蘭體育部門威脅杯葛

國際奧委會（IOC）周三（25日）發聲明，表示正尋求讓俄羅斯及白俄羅斯運動員出戰巴黎奧運之後，烏克蘭方面已表示，正考慮以杯葛奧運會來回應IOC的決定。

IOC聲明後，已先後遭到運動員組織的批評，認為這是無視了俄羅斯借運動員作宣傳。而英國政府亦批評有關的計劃，認為計劃是「遠離戰爭現實的世界」。烏克蘭體育部長以及烏克蘭奧委會主席的Vadym Guttsait表示，烏國對於要求禁止俄羅斯及白俄羅斯選手參賽的立場是不變。「只要是烏克蘭的戰事持續，俄羅斯以及白俄羅斯運動員就不應參與國際賽事。」

英政府表明支持烏克蘭立場

Vadym Guttsait在Facebook上表示，烏克蘭的體育機構要加強與國際運動總會的溝通，以確保禁制持續，以及採取盡可能的方式持續制裁。他指：「如果我們沒有被聽見，我們不排除我們將杯葛以及拒絕參與奧運會。」他續指：「我希望所有的體育總會、運動員以及文明世界注意，令我們不必需要走向極端。」

英國的文化大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）表示：「譴責任何容許普京將其對烏克蘭的非法戰爭行動合法化」。又批評IOC「國際奧委會這立場，與烏克蘭人們感受的真實戰爭，相距甚遠，主席巴赫在不到一年之前，才強烈譴責俄羅斯違反《奧林匹克憲章》，亦請求給予和平一次機會。我們與很多國家在這一問題上很明確，我們將會與志同道合的國家，確保在這立場上團結一致。」