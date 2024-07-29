巴黎奧運｜中國女排登場 激鬥美國

3屆奧運金牌得主中國女排，今晚在A組分組賽首戰即與衛冕的美國交手。上屆東京奧運，中國女排未能打入八強令人失望，但今屆決心捲土重來，名將朱婷回歸，配上一眾冒起新星，全力爭創佳績。前主帥郎平日前更已抵達巴黎為眾將打氣，正選陣容亦提早落實，令球迷熱切期待。(7月29日23:00開賽)

對於今屆爭金機會，主教練蔡斌雖然充滿期待，但賽前受訪時卻強調要放開心理包袱上陣，為隊員減壓：「我希望(隊員)能夠放開，放下所有包袱，輕裝上陣，重視每一個對手，然後發揮出我們應有的水平。」