巴黎奧運｜中國女排登場 激鬥美國

3屆奧運金牌得主中國女排，今晚在A組分組賽首戰即與衛冕的美國交手。上屆東京奧運，中國女排未能打入八強令人失望，但今屆決心捲土重來，名將朱婷回歸，配上一眾冒起新星，全力爭創佳績。前主帥郎平日前更已抵達巴黎為眾將打氣，正選陣容亦提早落實，令球迷熱切期待。(7月29日23:00開賽)
對於今屆爭金機會，主教練蔡斌雖然充滿期待，但賽前受訪時卻強調要放開心理包袱上陣，為隊員減壓：「我希望(隊員)能夠放開，放下所有包袱，輕裝上陣，重視每一個對手，然後發揮出我們應有的水平。」
正選陣容浮面
中國女排大軍12人中，共有5位奧運金牌成員，經驗豐富，以老帶新。田從近日操練可察覺，正選陣容已經浮面，包括主攻朱婷、李盈瑩、副攻袁心玥、王媛媛、二傳刁琳宇、接應龔翔宇及自由人王夢潔。一般相信如非出現突發傷病情況，蔡斌的調動變化都以這7名主力為主，一旦出現比分大落後情況，吳夢潔及另一名將張常寧有望登場，尋求變化扭轉局面。
中國女排在分組賽處身A組，對手包括美國、塞爾維亞及東道主法國，3個小組頭兩名，以及兩支小組最佳第三名可出線八強。在A組對手中，塞爾維亞是有力爭金的隊伍，法國則相對偏弱，而衛冕的美國近年表現反而下滑，其打法特點與國家隊接近，同樣重視一傳穩定，追求快速進攻；因此今場中美大戰勝負關鍵是要打出速度，以及在接發球必須處理最好。雙方歷來在奧運三度在首戰交手，中國女排累積2勝1負，期望能帶來一點心理優勢。