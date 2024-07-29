巴黎奧運｜劍神張家朗出擊 港隊今日再衝金

劍后功成，劍神登場！劍后江旻憓登奧運之巔後，衛冕男子花劍項目的張家朗，將於香港時間晚上7時35分，於32強展開衛冕之旅，力爭為中國香港奧運代表團再添金牌。另一香港開幕持旗手何詩蓓，則在女子200米自由泳初賽輕鬆過關，可望為港隊衝擊另一金。
劍擊港隊在今屆巴黎奧運合共派出4名選手參戰，張家朗是壓軸登場的一位。被列今次男花4號種子的張家朗，抽籤有利，在64強輪空，今晚先在32強登場，將與佛得角選手迪奧利華拉(Victor Alvares De Oliveira)及加拿大選手Daniel Gu在64強交手的勝方碰頭。根據賽程，張家朗順利晉級的話，16強或會遇上中國選手莫梓維；再成功闖關的話，4強則可能碰上頭號種子、意大利的馬連尼(Tommaso Marini)，而終極決賽則會在香港時間周二凌晨4時10分上演。
何詩蓓預賽輕鬆晉級
另邊廂，未有在上周末女子4X100米自由泳披甲的港隊「飛魚」何詩蓓，昨日在女子200米自由泳預賽登場，於第二組游出1分56秒38，以小組第二名、總成績第五名晉身今晨的準決賽；如一切順利，這位上屆東京奧運兩銀得主將在今晚深夜舉行的決賽，與來自澳洲的兩大勁敵、世界紀錄保持者迪梅絲(Ariarne Titmus)，以及奧卡拉瑾(Mollie O'Callaghan)一較高下。
何詩蓓在今屆奧運本取得5個項目的參賽資格，但最終她選擇放棄50米自由泳、400米自由泳及100米蛙泳3項，集中精力在強項100米及200米自由泳全力衝金，一償夙願。日前何詩蓓與泳隊隊友去學整麵包減壓，亦選擇放棄出戰接力賽，在各方面均做到最好準備下，有力取得佳績。同樣在游泳項目，港隊小將張心悅將會在女子100米背泳預賽上陣。
黃鎮廷乒乓男單出擊
另一方面，乒乓球港隊「一哥」黃鎮廷今日下午5時，將會在男單64強戰塞內加爾球手伊巴謙迪禾(Ibrahima Diaw)交手。此外，羽毛球港將盧善恩出戰女單，鄧俊文/謝影雪則會於混雙分組賽再度登場，力爭連捷。兩位滑浪風帆代表鄭清然及馬君正，則分別出戰男、女子水翼帆板iQFoiL級賽事。