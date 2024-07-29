巴黎奧運｜劍神張家朗出擊 港隊今日再衝金

劍后功成，劍神登場！劍后江旻憓登奧運之巔後，衛冕男子花劍項目的張家朗，將於香港時間晚上7時35分，於32強展開衛冕之旅，力爭為中國香港奧運代表團再添金牌。另一香港開幕持旗手何詩蓓，則在女子200米自由泳初賽輕鬆過關，可望為港隊衝擊另一金。

劍擊港隊在今屆巴黎奧運合共派出4名選手參戰，張家朗是壓軸登場的一位。被列今次男花4號種子的張家朗，抽籤有利，在64強輪空，今晚先在32強登場，將與佛得角選手迪奧利華拉(Victor Alvares De Oliveira)及加拿大選手Daniel Gu在64強交手的勝方碰頭。根據賽程，張家朗順利晉級的話，16強或會遇上中國選手莫梓維；再成功闖關的話，4強則可能碰上頭號種子、意大利的馬連尼(Tommaso Marini)，而終極決賽則會在香港時間周二凌晨4時10分上演。