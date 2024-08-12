巴黎奧運｜咖喱仔連發4炮轟碎法國 美國男籃五連霸

星中之星，就是能夠在最關鍵時刻挺身而出。巴黎奧運男子籃球決賽，美國於比賽尾段被東道主法國愈追愈近，但藉著史提芬居里(Stephen Curry)連轟4個3分球，美國最終以98比87勝出，連續5屆奪金。 經過四強戰對塞爾維亞幾乎陰溝裡翻船，美國今仗於比賽初段已顯得較集中及落力，首節過後領先20比15。法國在主場球迷打氣下，於第二節初段曾反超前，但「咖喱仔」及迪雲布克(Devin Booker)以3分球還以顏色，令美國又佔回優勢。耶保素利(Guerschon Yabusele)於該節尾段壓過勒邦占士(Lebron James)大力入樽，一度令主隊士氣大振，但美國仍帶著8分優勢完結上半場。

美國於第三節曾把差距拉開至14分，但其後開始有點鬆懈而失誤增多，法國力戰下追至僅落後6分進入第四節。到了最後一節，法國乘勢追擊把差距收窄至3分，此時咖喱仔「黐線佬」上身連入4個3分球，最後一記在完場前35秒於兩人夾擊下遠程投入，有如一刀插入法國心臟，美國最終贏98比87，史上第17次奪得奧運男籃金牌。

咖喱仔：我只看到籃框 已貴為NBA巨星的咖喱仔，今屆是首次征戰奧運，頭4場賽事合共只入29分而受到猛烈批評，但他在四強戰終於爆發轟入36分，今仗亦貢獻24分而成為贏波功臣，他賽後表示：「每次起手，你都想著它會入。總而言之，我只看到籃框，而看不見面前的人。」

今仗貢獻14分、10次助攻及6個籃板的勒邦占士，獲選為今屆賽事的MVP，對於隊友咖喱仔的神勇表現，「大帝」稱：「他的天賦實在令人驚嘆。今仗我們就是不斷尋找他，把球傳給他。」 雲班耶馬表現出色 杜蘭特(Kevin Durant)及迪雲布克今仗各有15分進帳，前者更成為首位獲得4面金牌的美國男籃球員。法國方面，雲班耶馬(Victor Wembenyama)攻入全場最高的26分，該位上季NBA最佳新人賽後失望流淚，但年僅20歲的他絕對是來日方長。