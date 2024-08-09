巴黎奧運預計將吸引逾千萬旅客到訪，預料為各行各業帶來龐大商機。移居法國十年的港人Yetti表示，其網上甜品店因奧運舉行，獲得多間咖啡店和甜品店的合作邀請，決定加開營業日子。

Yetti表示，網店原本在暑假期間不會接訂單，但是因為適逢奧運，有不同的咖啡店和甜品店找她合作，所以與家人暑假留在巴黎，與邀約店舖合作，推出雞蛋仔及月餅等產品。

Yetti在巴黎經營網店，售賣甜品，當中包括港式甜品。作為兩個孩子的媽媽，她平時主要在週末和假期接單，在照顧家庭的同時，兼職製作甜品。Yetti表示，在法國製作港式甜品反而更有優勢，因為當地人覺得有新鮮感，她亦可向外國人推廣港式甜品。