巴黎奧運預計將吸引逾千萬旅客到訪，預料為各行各業帶來龐大商機。移居法國十年的港人Yetti表示，其網上甜品店因奧運舉行，獲得多間咖啡店和甜品店的合作邀請，決定加開營業日子。
Yetti表示，網店原本在暑假期間不會接訂單，但是因為適逢奧運，有不同的咖啡店和甜品店找她合作，所以與家人暑假留在巴黎，與邀約店舖合作，推出雞蛋仔及月餅等產品。
Yetti在巴黎經營網店，售賣甜品，當中包括港式甜品。作為兩個孩子的媽媽，她平時主要在週末和假期接單，在照顧家庭的同時，兼職製作甜品。Yetti表示，在法國製作港式甜品反而更有優勢，因為當地人覺得有新鮮感，她亦可向外國人推廣港式甜品。
Yetti指巴黎市容煥然一新
為了吸引顧客，Yetti初期主要靠舉辦活動和網上宣傳。會邀請客人到家中品嚐甜品，透過口碑宣傳擴大客源。在介紹港式糕點時，亦會採用法國人熟悉的食材作比喻，例如以曲奇形容脆皮奶黃月餅餅皮，以麻糬形容冰皮月餅外層等，令法國人更易接受和喜歡港式甜品。
Yetti說，留意到奧運令巴黎市容煥然一新，地鐵站和石碑都經過清洗和維修。
巴黎奧運｜香港電台、ViuTV、HOY TV、TVB免費直播爭收視（附直播連結）
原文刊登於 香港電台