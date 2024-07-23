再偉大的運動員都敵不過傷患。這句說話對港乒「一姐」杜凱琹來說感受至深。去年飽受右手肘傷患困擾的「阿杜」坦言有段時間出外比賽的狀況是「軀體在、靈魂不在」，一度覺得捱不下去，萌心退意，猶幸得到恩師張瑞及隊友的扶持才走出黑暗、再昂首第三度邁向奧運舞台，三線出擊，放鬆心情以平常心應戰，盼發揮應有水準，不讓自己留憾。
15歲完成中三課程後選擇成為全職運動員
跟大師姐李皓晴一樣，杜凱琹同樣是港乒自家製的「土炮」球手，15歲完成中三課程後選擇成為全職運動員，自2010年起加下青少年港隊，2014年南京青年奧運會摘下女單銀牌一戰成名。「阿杜」逐步攀升港乒「一姐」之位，多年來獲獎無數，2021年夥拍李皓晴及蘇慧音摘下東京奧運女團銅牌，寫下港乒歷史新一頁，去年又與老拍檔黃鎮廷第三度奪得世錦賽混雙金牌。
杜凱琹曾站在退役邊緣
不過，杜凱琹成功背後亦受盡傷病困擾，甚至曾站在退役邊緣。「去年（手肘）受傷時候很迷茫，甚至有一段時間覺得沒辦法，要退役。我經常跟『瑞姐』（女隊教練張瑞）說，還有一年，但我都頂不住。我現在好像『一pat屎』，打得不好，手又搞不定，又要不斷去比賽，不斷輸，很難受。那時候去比賽，我覺得不是在比賽，只有軀體在，靈魂不在。」幸好得到張瑞的幫助、隊友們給予心靈上的支持，令杜凱琹最後強大起來，戰勝了放棄。
杜凱琹參賽日期
7月27至8月3日．女子單打
7月27至30日．混合雙打
8月5至10日．女子團體
杜凱琹檔案
年齡：27歲
最高世界排名：女單第7位、混雙第1位
現時世界排名：女單第47位、混雙第4位
IG：hoikem
威水史：
2014年青年奧運會女單 銀牌
2014年青年奧運會混雙 銅牌
2014年世界錦標賽女團 銅牌
2015年世界錦標賽混雙 銅牌
2017年世界錦標賽混雙 銅牌
2018年亞運會女團 銅牌
2018年世界錦標賽女團 銅牌
2020年東京奧運女團 銅牌
2020年東京奧運女單 8強
2020年東京奧運混雙 8強
2023年世界錦標賽混雙 銅牌
2024年世界錦標賽女團 銅牌
2024年WTT大滿貫混雙銀牌
More About杜凱琹
- 早年就讀將軍澳天主教小學和協恩中學，15歲完成中三課程後，選擇成為全職運動員，進入香港體育學院受訓，教練為前中國乒隊及港隊成員張瑞。
- 2010年起加入港青正式展開乒球生涯，14年間為香港體壇創下了不少紀錄，2015年與黃鎮廷拍檔首奪世錦賽混雙銅牌，其後在2016年里約奧運資格賽擊敗時任世界「一姐」劉詩雯一戰成名。2020東京奧運迎來另一高峰，與隊友蘇慧音及李皓晴合力摘下女子團體銅牌，為港乒贏得史上第二面奧運獎牌。
- 比賽場外的杜凱琹多才多藝，是香港體壇出名「唱得」之人，多次在公開場合獻唱，亦不時在社交平台大展歌喉，唱功獲得網民們一致認可。
- 2022年與奧運銅牌隊友李皓晴、蘇慧音一同當選「香港十大傑出青年」。
原文刊登於 Yahoo 體育