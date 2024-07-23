巴黎奧運｜杜凱琹由退役邊緣到三度征奧 三線出擊不讓自己留憾

再偉大的運動員都敵不過傷患。這句說話對港乒「一姐」杜凱琹來說感受至深。去年飽受右手肘傷患困擾的「阿杜」坦言有段時間出外比賽的狀況是「軀體在、靈魂不在」，一度覺得捱不下去，萌心退意，猶幸得到恩師張瑞及隊友的扶持才走出黑暗、再昂首第三度邁向奧運舞台，三線出擊，放鬆心情以平常心應戰，盼發揮應有水準，不讓自己留憾。

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15歲完成中三課程後選擇成為全職運動員 跟大師姐李皓晴一樣，杜凱琹同樣是港乒自家製的「土炮」球手，15歲完成中三課程後選擇成為全職運動員，自2010年起加下青少年港隊，2014年南京青年奧運會摘下女單銀牌一戰成名。「阿杜」逐步攀升港乒「一姐」之位，多年來獲獎無數，2021年夥拍李皓晴及蘇慧音摘下東京奧運女團銅牌，寫下港乒歷史新一頁，去年又與老拍檔黃鎮廷第三度奪得世錦賽混雙金牌。

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杜凱琹曾站在退役邊緣 不過，杜凱琹成功背後亦受盡傷病困擾，甚至曾站在退役邊緣。「去年（手肘）受傷時候很迷茫，甚至有一段時間覺得沒辦法，要退役。我經常跟『瑞姐』（女隊教練張瑞）說，還有一年，但我都頂不住。我現在好像『一pat屎』，打得不好，手又搞不定，又要不斷去比賽，不斷輸，很難受。那時候去比賽，我覺得不是在比賽，只有軀體在，靈魂不在。」幸好得到張瑞的幫助、隊友們給予心靈上的支持，令杜凱琹最後強大起來，戰勝了放棄。

杜凱琹參賽日期 7月27至8月3日．女子單打 7月27至30日．混合雙打 8月5至10日．女子團體 杜凱琹檔案 年齡：27歲 最高世界排名：女單第7位、混雙第1位 現時世界排名：女單第47位、混雙第4位 IG：hoikem 威水史： 2014年青年奧運會女單 銀牌 2014年青年奧運會混雙 銅牌 2014年世界錦標賽女團 銅牌 2015年世界錦標賽混雙 銅牌 2017年世界錦標賽混雙 銅牌 2018年亞運會女團 銅牌 2018年世界錦標賽女團 銅牌 2020年東京奧運女團 銅牌 2020年東京奧運女單 8強 2020年東京奧運混雙 8強 2023年世界錦標賽混雙 銅牌 2024年世界錦標賽女團 銅牌 2024年WTT大滿貫混雙銀牌

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