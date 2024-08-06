巴黎奧運｜由直播系統 LED巨屏到紀念品 「中國製造」揚威巴黎奧運

今屆奧運會據報有至少三分二、約54間轉播機構，採用了內地雲端系統阿里雲與奧林匹克廣播服務公司(OBS)合作的技術，一改以往經衛星傳輸，成為主要的轉播方式，並讓各機構可彈性取存片段素材；阿里雲亦提供多鏡頭回放及定格慢動作回放系統等。

「中國製造」早已是全球普遍現象，巴黎奧運也不例外。除了琳瑯滿目的官方紀念品處處可見中國製造標籤，多個國家的運動員也穿起中國製造的服飾裝備出席此體壇盛事。今屆奧運直播採用的雲端系統，以及多個場館內的大型LED屏幕，更是「中國智造」。

展示「中國智造」魅力

此外，在奧運開幕禮、貝爾西體育館，以及多個球迷觀賽區等核心區域的巨型LED屏幕，也是中國製造，當中逾50塊是由深圳的艾比森光電股份有限公司提供。該公司被派往巴黎的工程師沈士林直言，要確保屏幕每一刻都完美無缺，「這不僅是對我的技術挑戰，也是展示『中國智造』魅力的機會」。「中國智造」是指以數碼化、智能化及網絡化等高科技為特點，把「中國製造」提升的全面戰略轉型。

中國製造亦見於多國健兒身上。運動品牌匹克與巴西、比利時、羅馬尼亞等11國奧組委合作，讓健兒穿著匹克提供的裝備參加開幕禮、比賽和領獎儀式。董事長許景南稱，「通過這樣的國際合作，我們向世界展示中國製造的高質量產品以及對運動裝備的獨到理解和創新能力」。在消費者層面，位於巴黎香榭麗舍大道的奧運紀念品官方旗艦店內，由磁石貼、布袋、帽及杯等大量產品，均為中國製造，只有小量紀念品，如吉祥物「弗里熱」(Phryge)的部分公仔，才標明是法國製造。有美國遊客受訪時直言這情況很正常，「我們能從中國買到任何東西，產品都不錯」，而且較便宜。但也有當地人認為奧運在巴黎舉行，產品由當地生產製造會更好。