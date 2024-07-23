鄭清然今年4月為「風之隊」取得巴黎奧運資格，令港隊連續9屆均能派齊男、女子組選手角逐奧運滑浪風帆賽事。成功獲取「入場券」後，他的首要目標是躋身今屆奧運男子iQFOil組之「獎牌賽」。

鄭清然轉練巴黎奧運全新板種iQFOil

上屆東京奧運於港隊選拔戰中不敵師兄鄭俊樑後，鄭清然隨即轉練巴黎奧運全新板種iQFOil，儘管承認在杭州亞運因犯錯僅獲銅牌，兼未能像隊友馬君正般，直接獲取今屆奧運「入場券」，但他仍能把握最後機會，於今年4月法國耶爾舉行的巴黎奧運資格賽中，以總成績第3名躋身「獎牌賽」準決賽，為港隊趕上男子滑浪風帆賽奧運「尾班車」。香港「風之隊」亦能保持滑浪風帆於1984年洛杉磯奧運被列入比賽項目後，連續11屆奧運也能派出運動員角逐，更是1992年巴塞隆拿奧運新增女子組項目後，連續9屆男、女子組均能取得參賽資格。

鄭清然透露，立下目標追逐奧運夢，全因看到2008年北京奧運中，美國8金「飛魚」菲比斯的輝煌戰績所啟發，希望自己也能一嘗踏足這個殿堂級賽事的滋味。對於舒緩賽前緊張心情，他表示會接受體院心理學家的輔導排解情緒，並慶幸自己仍視滑浪風帆為興趣。「我不想把運動員變成返工，現在每天都很渴望起身落水、周圍走、訓練、見見隊友。」鄭清然以期待心情，到時在馬賽能躋身巴黎奧運前十名，可以於男子iQFOil組之「獎牌賽」爭逐。

鄭清然參賽日期

7月28日至8月2日 ‧ 男子滑浪風帆 (iQFOiL)

馬君正檔案

年齡：24歲

最高世界排名 ：第26名 (2023年2月)

IG：chingyin21

威水史：