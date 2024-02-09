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體育
2024-02-09 11:03:00

巴黎奧運2024及殘奧會獎牌設計公布 中間金屬取自巴黎鐵塔建造材料

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巴黎奧運2024及殘奧會獎牌設計公布 中間金屬取自巴黎鐵塔建造材料

巴黎奧運2024及殘奧會獎牌設計公布 中間金屬取自巴黎鐵塔建造材料

巴黎奧組委正式揭曉巴黎奧運2024和殘奧會的獎牌實物，獎牌的中間鑲嵌了一塊取自艾菲爾鐵塔（又稱巴黎鐵塔）的原始建造材料，成為這次設計的最大亮點。 巴黎奧組委主席埃斯坦蓋(Tony Estanguet)說，奧運獎牌是每個奧運選手的最高夢想，而艾菲爾鐵塔就是巴黎甚至是法國的標誌，所以他們將兩者合而為一，希望設計出歷史上獨一無二的獎牌。 

巴黎奧組委正式揭曉本屆奧運會和殘奧會的獎牌實物，獎牌的中間鑲嵌了一塊取自艾菲爾鐵塔的原始建造材料，成為這次設計的最大亮點。 巴黎奧組委主席埃斯坦蓋說，奧運獎牌是每位奧運選手的最高夢想，而艾菲爾鐵塔就是巴黎甚至是法國整個國家的標誌，所以他們將兩者合而為一，希望設計出歷史上獨一無二的獎牌。 獎牌設計師龍桑表示，獎牌的金屬材料來自艾菲爾鐵塔翻新過程中被替換的橫樑和其他部分，去除表面的油漆後恢復成金屬材料的原來顏色，再切割成六邊形鑲嵌在獎牌，希望為選手留下更多關於法國的深刻回憶。 巴黎奧運會將於今年7月26日至8月11日舉行，殘奧會就會在8月28日至9月8日舉行。原文刊登於 香港電台

巴黎奧運2024，獎牌中鑲嵌了一塊取巴黎鐵塔的原始建造材料。（美聯社） 巴黎奧運2024，獎牌中鑲嵌了一塊取巴黎鐵塔的原始建造材料。（美聯社） 巴黎奧運2024，獎牌中鑲嵌了一塊取巴黎鐵塔的原始建造材料。（美聯社） 巴黎奧運2024，獎牌中鑲嵌了一塊取巴黎鐵塔的原始建造材料。（美聯社） 巴黎奧運2024，獎牌中鑲嵌了一塊取巴黎鐵塔的原始建造材料。（美聯社） 巴黎奧運2024，獎牌中鑲嵌了一塊取巴黎鐵塔的原始建造材料。（美聯社） 巴黎奧運2024，獎牌中鑲嵌了一塊取巴黎鐵塔的原始建造材料。（美聯社） 巴黎奧運2024，獎牌中鑲嵌了一塊取巴黎鐵塔的原始建造材料。（美聯社） 巴黎奧運2024，獎牌中鑲嵌了一塊取巴黎鐵塔的原始建造材料。（美聯社） 巴黎奧運2024，獎牌中鑲嵌了一塊取巴黎鐵塔的原始建造材料。（美聯社）

巴黎奧運7月26日舉行

巴黎奧運2024獎牌設計師龍桑表示，獎牌的金屬材料來自艾菲爾鐵塔翻新過程中被替換的橫樑和其他部分，去除表面的油漆後恢復成金屬材料的原來顏色，再切割成六邊形鑲嵌在獎牌，希望為選手留下更多關於法國的深刻回憶。 巴黎奧運會將於2024年7月26日至8月11日舉行，殘奧會就會在8月28日至9月8日舉行。原文刊登於 香港電台

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