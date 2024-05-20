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體育
2024-05-20 11:13:00

巴黎殘奧｜「傷健合 Big」運動日 向逾300位特殊學校學生、家長分享運動樂趣

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巴黎殘奧｜「傷健合 Big」運動日 向逾300位特殊學校學生、家長分享運動樂趣

巴黎殘奧｜「傷健合 Big」運動日 向逾300位特殊學校學生、家長分享運動樂趣

香港殘疾運動員在近年各大型賽事中屢創佳績，憑藉出色的表現與堅毅不屈的鬥志，成功喚起大眾對殘疾運動的關注。為預備迎接 8 月底巴黎 2024 殘奧運，中國香港殘疾人奧委會與香港挪亞方舟在5 月 17 日假馬灣舉辦「傷健合 Big 運動日2024 暨巴黎 2024 殘奧運倒數 100 天」，與一眾嘉賓於開幕禮上進行迎接「巴黎 2024 殘奧運」100 日的倒數活動，為這場翹首以待的國際殘疾運動盛事率先預熱。此外，活動透過運動員分享及多項殘疾運動試玩，向逾 300 位來自特殊學校的學生及家長分享運動樂趣。

當日以火炬接力為運動日揭開序幕，傳遞殘奧運動價值，並迎接巴黎2024殘奧運倒數100天。

當日以火炬接力為運動日 揭開序幕，傳遞殘奧運動價值，並迎接巴黎 2024 殘奧運倒數 100 天。 田徑運動員莊恭源表示寄語學生即使面對困難亦要堅持，努力不懈。 將會參與巴黎 2024 殘奧運的硬地滾球運動員何宛淇回想 2016 年里約殘奧運現場氣氛高漲，令她十分難忘。 「輪椅劍后」余翠怡（中）希望學生可借今日機會盡情享受運動樂趣。 新鴻基地產代理資深董事郭炳江先生對可推廣傷健共融及殘疾運動發展表示榮幸。 中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻女士 SBS BBS JP 冀特殊學校學生可感受殘疾運動員的勇氣及毅力，加入運動 員行列。 活動邀得多位嘉賓與運動員主持 「傷健合 Big 運動日 2024 暨巴黎 2024 殘奧運倒數 100 天」開幕儀式，攜手推動 傷健共融，綻放體壇異彩。

中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻女士 SBS BBS JP 於開幕禮上致辭時表示，「中國香港隊將於 8 月底出師巴黎出戰殘奧運，是次活動特別邀請港隊代表到場與特殊學校學生互動交流，分享自身經驗，希望以勇氣及毅力感染學生，啟發學生對運動的興趣，接棒加入運動員行列。」

香港殘疾運動員分享 暢談以往出席大型運動比賽的經歷

活動邀得多位香港殘疾運動員出席，包括：輪椅劍擊運動員余翠怡、硬地滾球運動員何宛淇，以及田徑運動員莊恭源到場分享，大談出席大型運動比賽的經歷。「輪椅劍后」余翠怡將第 6 次參與殘奧運，談到最難忘的比賽，她直言非 2008 年北京殘奧運莫屬，「當時除了普通話，更聽到廣東話的打氣聲，相當親切，希望學生可借今日機會盡情享受運動樂趣。」

於杭州 2022 亞殘運奪得硬地滾球混合雙人 BC3 級銀牌的何宛淇對 2016 年里約殘奧運印象最深刻，比賽現場氣氛高漲，當地觀眾亦十分熱情，她鼓勵特殊學校學生「自古成功在嘗試，希望大家透過不斷嘗試，尋找有興趣的運動項目。」

「傷健合 Big」運動日」設多個殘疾運動試玩，包括：輪椅劍擊、殘疾人乒乓球、坐式排球、 輪椅網球、特奧滾球以及展能賽艇 「傷健合 Big」運動日」設多個殘疾運動試玩，包括：輪椅劍擊、殘疾人乒乓球、坐式排球、 輪椅網球、特奧滾球以及展能賽艇 「傷健合 Big」運動日」設多個殘疾運動試玩，包括：輪椅劍擊、殘疾人乒乓球、坐式排球、 輪椅網球、特奧滾球以及展能賽艇 「傷健合 Big」運動日」設多個殘疾運動試玩，包括：輪椅劍擊、殘疾人乒乓球、坐式排球、 輪椅網球、特奧滾球以及展能賽艇

體驗各項殘疾運動 鼓勵特殊學校學生打破身心框架「傷健合 Big」運動日」設多個殘疾運動試玩，包括：輪椅劍擊、殘疾人乒乓球、坐式排球、輪椅網球、特奧滾球以及展能賽艇，讓一眾特殊學校學生認識及體驗運動，發掘運動潛能。

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