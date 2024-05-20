巴黎殘奧｜「傷健合 Big」運動日 向逾300位特殊學校學生、家長分享運動樂趣

香港殘疾運動員在近年各大型賽事中屢創佳績，憑藉出色的表現與堅毅不屈的鬥志，成功喚起大眾對殘疾運動的關注。為預備迎接 8 月底巴黎 2024 殘奧運，中國香港殘疾人奧委會與香港挪亞方舟在5 月 17 日假馬灣舉辦「傷健合 Big 運動日2024 暨巴黎 2024 殘奧運倒數 100 天」，與一眾嘉賓於開幕禮上進行迎接「巴黎 2024 殘奧運」100 日的倒數活動，為這場翹首以待的國際殘疾運動盛事率先預熱。此外，活動透過運動員分享及多項殘疾運動試玩，向逾 300 位來自特殊學校的學生及家長分享運動樂趣。

中國香港殘疾人奧委會會長馮馬潔嫻女士 SBS BBS JP 於開幕禮上致辭時表示，「中國香港隊將於 8 月底出師巴黎出戰殘奧運，是次活動特別邀請港隊代表到場與特殊學校學生互動交流，分享自身經驗，希望以勇氣及毅力感染學生，啟發學生對運動的興趣，接棒加入運動員行列。」

香港殘疾運動員分享 暢談以往出席大型運動比賽的經歷

活動邀得多位香港殘疾運動員出席，包括：輪椅劍擊運動員余翠怡、硬地滾球運動員何宛淇，以及田徑運動員莊恭源到場分享，大談出席大型運動比賽的經歷。「輪椅劍后」余翠怡將第 6 次參與殘奧運，談到最難忘的比賽，她直言非 2008 年北京殘奧運莫屬，「當時除了普通話，更聽到廣東話的打氣聲，相當親切，希望學生可借今日機會盡情享受運動樂趣。」

於杭州 2022 亞殘運奪得硬地滾球混合雙人 BC3 級銀牌的何宛淇對 2016 年里約殘奧運印象最深刻，比賽現場氣氛高漲，當地觀眾亦十分熱情，她鼓勵特殊學校學生「自古成功在嘗試，希望大家透過不斷嘗試，尋找有興趣的運動項目。」